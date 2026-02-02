Así serán los recorridos y altimetrías de los Nacionales de Ruta 2026

Resume e infórmame rápido

La geografía cundinamarquesa volverá a ser protagonista del calendario nacional. La nueva edición de los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 se disputará del 5 al 8 de febrero y tendrá grandes figuras del World Tour entre el pelotón.

La carrera contará con contrarrelojes técnicas, circuitos cerrados y jornadas de fondo con desnivel marcarán el pulso del certamen que reunirá a 657 corredores de las categorías juvenil, sub-23 y élite, en ambas ramas.

Zipaquirá abre el Nacional con una contrarreloj para especialistas

La competencia se pondrá en marcha el jueves 5 de febrero en Zipaquirá, sede de las pruebas contrarreloj individual. El recorrido fue diseñado para exigir manejo, lectura del terreno y capacidad aeróbica, con variantes, retornos y tramos rápidos que penalizan cualquier error.

Las damas juveniles afrontarán un trazado de 13,2 kilómetros, mientras que damas sub-23, damas élite y hombres juveniles competirán sobre 26,1 kilómetros, en un circuito más extenso y técnico. El cierre de la jornada estará reservado para los hombres sub-23 y élite, quienes disputarán una contrarreloj de 44 kilómetros, con un segundo giro completo.

Altimetrías y recorrido

El Autódromo de Tocancipá, escenario para la primera batalla en ruta

El viernes 6 de febrero, el campeonato se trasladará al Autódromo de Tocancipá, un circuito cerrado de 2,7 kilómetros por vuelta, ideal para pruebas rápidas, de alto ritmo y lectura táctica constante.

Las damas juveniles completarán 67,5 kilómetros (25 vueltas), mientras que las damas sub-23 y los hombres juveniles recorrerán 81 kilómetros (30 vueltas). El trazado, completamente plano, favorece a corredoras y corredores con buena ubicación en pelotón, potencia sostenida y capacidad de definición en embalajes reducidos.

Sopó, Sisga y Guasca: la ruta que separa fuerzas en sub-23 y élite femenina

El sábado 7 de febrero llegará una de las jornadas más exigentes del campeonato. Hombres sub-23 y damas élite enfrentarán 124,5 kilómetros con salida en el parque principal de Sopó y llegada en Guasca, atravesando Tocancipá, Gachancipá, el cruce de Sesquilé, el Alto del Sisga, Chocontá y Villapinzón.

Será una prueba de desgaste, con ascensos prolongados, cambios de ritmo y un terreno que premia la regularidad y la fortaleza en montaña. Aquí, la lectura de carrera y la administración del esfuerzo serán tan determinantes como las piernas.

209 kilómetros para coronar al campeón élite

El cierre del campeonato, el domingo 8 de febrero, estará reservado para los hombres élite, con un recorrido de 209,9 kilómetros que partirá y finalizará en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá. El trazado combina tramos urbanos, variantes, pasos por Neusa y Cogua, múltiples giros al circuito urbano y un final en ascenso que promete selección natural.

La distancia, sumada a la repetición de circuitos y al desgaste acumulado de la semana, convierte esta prueba en una de las más completas y duras del calendario nacional reciente.

Una nómina de lujo para un recorrido sin concesiones

El listado provisional de inscritos confirma un Nacional de altísimo nivel. En hombres élite, sobresale la presencia del bicampeón nacional Egan Bernal, junto a Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), entre otros referentes del pelotón internacional.

La competencia se completa con corredores de equipos UCI ProTeam, continentales y estructuras nacionales como Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia y Orgullo Paisa, además de representantes de 25 ligas departamentales.

En la élite femenina, el Nacional contará con nombres de peso como Paula Andrea Patiño, Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez y un bloque competitivo del Team Sistecrédito, además de corredoras consolidadas y jóvenes con protagonismo reciente en el calendario nacional.

Listado completo de los corredores en los Nacionales de Ruta 2026

