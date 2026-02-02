Luis Javier Suárez sigue enchufado: entró en la disputa por la Bota de Oro en Europa

Luis Javier Suárez celebrando su gol contra Nacional en la liga de Portugal. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Javier Suárez vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El samario, desde que llegó a Sporting de Lisboa procedente del Almería de España, es uno de los referentes del equipo portugués. En su más reciente participación, el delantero fue el héroe del compromiso al marcar, al 90+6, el gol con el que su equipo selló la victoria en la fecha 20 del rentado local.

Cuando parecía que el partido llegaba a su fin con un empate a 1 en el marcador, el colombiano apareció, luego de un centro atrás del brasileño Alisson Santos, para que con su pierna izquierda y de taco anotara el gol del triunfo. Con este tanto, el delantero llegó a los 25 goles con el conjunto de Lisboa en esta temporada y entró en la disputa de la Bota de Oro en Europa.

Esta no es la primera vez que el samario aparece en los últimos instantes del compromiso. Suárez ya ha rescatado al Sporting en cuatro ocasiones distintas a lo largo de la temporada. Primero lo hizo contra Santa Clara por la Copa de Portugal; luego contra Arouca en la Liga; más tarde en la remontada a PSG en Champions League; y ahora volvió a aparecer en el campeonato local cuando el equipo más lo necesitaba.

Así, el colombiano ratifica su gran momento con el conjunto luso. En total, ha disputado 33 partidos, en los que se reportó con 25 goles y seis asistencias en 2.564 minutos de juego. Con estos números, el delantero entró al top 10 de la Bota de Oro europea, ubicándose en la octava posición con 27 puntos

Este listado está compuesto por todos los jugadores que hagan parte de una liga europea y se mide con una puntuación que toma de referencia los goles en cada torneo local. Las cinco ligas más relevantes de dicho continente (Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia) otorgan dos puntos por cada gol anotado. Las demás tienen un coeficiente de 1,5 por tanto marcado.

De momento, el liderato de la tabla lo comparten Harry Kane y Kylian Mbappé, ambos con 44 puntos. En el caso de Suárez, gracias a los 18 goles que lleva en su cuenta esta temporada, acumula un total de 27 puntos, superando a jugadores como Ayase Ueda, de Feyenoord, y August Priske, de Djurgardens.

Listado completo del top 10 para la Bota de Oro europea

Harry Kane - Bayern Múnich - 44 puntos - 22 goles Kylian Mbappé - Real Madrid - 44 puntos - 22 goles Erling Haaland - Manchester City - 40 puntos - 20 goles Igor Thiago - Brentford - 32 puntos - 16 goles Vangelis Pavlidis - Benfica - 28.5 puntos - 19 goles Darko Lemajic - RFS - 28 puntos - 28 goles Vedat Muriqi - Mallorca - 28 puntos - 14 goles Luis Suárez - Sporting Portugal - 27 puntos - 18 goles Ayase Ueda - Feyenoord - 27 puntos - 18 goles August Priske - Djurgardens - 27 puntos - 18 goles

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador