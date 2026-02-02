Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luis Javier Suárez sigue enchufado: entró en la disputa por la Bota de Oro en Europa

El delantero colombiano marcó el gol de la victoria en el encuentro entre Sporting de Lisboa y Nacional en la Liga de Portugal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
02 de febrero de 2026 - 08:10 p. m.
Luis Javier Suárez celebrando su gol contra Nacional en la liga de Portugal.
Luis Javier Suárez celebrando su gol contra Nacional en la liga de Portugal.
Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Javier Suárez vive uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El samario, desde que llegó a Sporting de Lisboa procedente del Almería de España, es uno de los referentes del equipo portugués. En su más reciente participación, el delantero fue el héroe del compromiso al marcar, al 90+6, el gol con el que su equipo selló la victoria en la fecha 20 del rentado local.

Cuando parecía que el partido llegaba a su fin con un empate a 1 en el marcador, el colombiano apareció, luego de un centro atrás del brasileño Alisson Santos, para que con su pierna izquierda y de taco anotara el gol del triunfo. Con este tanto, el delantero llegó a los 25 goles con el conjunto de Lisboa en esta temporada y entró en la disputa de la Bota de Oro en Europa.

Vínculos relacionados

Cristiano Ronaldo, furioso con Al-Nassr: se niega a jugar por la gestión del equipo
La inagotable leyenda de Novak Djokovic en el tenis
Falleció Weymar Muñoz, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez

Esta no es la primera vez que el samario aparece en los últimos instantes del compromiso. Suárez ya ha rescatado al Sporting en cuatro ocasiones distintas a lo largo de la temporada. Primero lo hizo contra Santa Clara por la Copa de Portugal; luego contra Arouca en la Liga; más tarde en la remontada a PSG en Champions League; y ahora volvió a aparecer en el campeonato local cuando el equipo más lo necesitaba.

Así, el colombiano ratifica su gran momento con el conjunto luso. En total, ha disputado 33 partidos, en los que se reportó con 25 goles y seis asistencias en 2.564 minutos de juego. Con estos números, el delantero entró al top 10 de la Bota de Oro europea, ubicándose en la octava posición con 27 puntos

Este listado está compuesto por todos los jugadores que hagan parte de una liga europea y se mide con una puntuación que toma de referencia los goles en cada torneo local. Las cinco ligas más relevantes de dicho continente (Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia) otorgan dos puntos por cada gol anotado. Las demás tienen un coeficiente de 1,5 por tanto marcado.

De momento, el liderato de la tabla lo comparten Harry Kane y Kylian Mbappé, ambos con 44 puntos. En el caso de Suárez, gracias a los 18 goles que lleva en su cuenta esta temporada, acumula un total de 27 puntos, superando a jugadores como Ayase Ueda, de Feyenoord, y August Priske, de Djurgardens.

Listado completo del top 10 para la Bota de Oro europea

  1. Harry Kane - Bayern Múnich - 44 puntos - 22 goles
  2. Kylian Mbappé - Real Madrid - 44 puntos - 22 goles
  3. Erling Haaland - Manchester City - 40 puntos - 20 goles
  4. Igor Thiago - Brentford - 32 puntos - 16 goles
  5. Vangelis Pavlidis - Benfica - 28.5 puntos - 19 goles
  6. Darko Lemajic - RFS - 28 puntos - 28 goles
  7. Vedat Muriqi - Mallorca - 28 puntos - 14 goles
  8. Luis Suárez - Sporting Portugal - 27 puntos - 18 goles
  9. Ayase Ueda - Feyenoord - 27 puntos - 18 goles
  10. August Priske - Djurgardens - 27 puntos - 18 goles

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Luis Javier Suarez

Luis Suarez

números de Luis Suarez

etadísticas de Luis Javier Suarez

luis javier suarez gol

actualida de luis javier suarez

gol de luis javier suarez

goles de luis javier suarez

actualidad luis javier suarez

actualidad de luis suarez

actualidad luis suarez

actualidad de luis javier suarez

números de luis suarez

luis suarez gol

luis suarez goles

Sporting de Lisboa

Bota de Oro de europa

Bota de Oro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.