Así va la clasificación general del Tour Colombia 2024 tras la primera etapa

Corredores compiten en la primera etapa del Tour Colombia 2024 hoy, entre Paipa y Duitama (Colombia). Foto: EFE - Carlos Ortega

En una espectacular llegada al esprint, el ciclista antioqueño Fernando Gaviria de Movistar Team se impuso al británico Mark Cavendish en la altura y conquistó la primera etapa del Tour Colombia-2024.

El colombiano fue más rápido en el recorrido de 155,8 km entre los municipios de Paipa y Duitama, y pasó primero por la línea de meta que Cavendish (Team Astana), la gran estrella que llegó tercero en el debut de una de las competencias más importantes de América.

El italiano Davide Persico (Bingoal) fue segundo y le hizo un reclamo airado a Gaviria por supuestamente cerrarle el paso al final del recorrido.

“Podría tener razón. No he visto ni siquiera el video, he hablado con él y le pedí disculpas. Mi trayectoria desde el inicio fue buscar las vallas (...) Al final hice un buen esprint”, dijo Gaviria a la cadena ESPN al final de la etapa.

El embalaje “se cerraba porque todos querían buscar una acción y era difícil, pero al final contamos con suerte”, agregó el corredor de 29 años.

El recorrido desafió a Cavendish y los demás ciclistas europeos, pues nunca se bajó de los 2.500 metros de altitud. El británico confesó en la víspera que le tomó dos semanas aclimatarse a la altura de los Andes colombianos.

Su equipo, el Astana, jaló del grupo principal en el cierre de la etapa y fue decisivo para que el pelotón alcanzara a una fuga tempranera de seis corredores a ocho kilómetros de la meta.

El miércoles el pelotón volverá a salir desde Paipa, pero tomará rumbo hasta Santa Rosa de Viterbo, para un total de 186,6 km. Ese punto de meta tiene historia en el Tour Colombia, pues allí Sergio Higuita tomó el liderato en la edición de 2020 y no lo volvió a soltar hasta ser campeón de la versión más reciente de esta competencia, suspendida por la pandemia.

La prueba reina será el sábado con un final en el Alto del Vino, un pico pegado a la capital sobre 2.850 m de altitud.

Hasta ese día, la competencia tendrá llegadas en plano que podrán volver a poner a prueba a Cavendish y su escudero danés Michael Morkov, los embaladores que quieren marcar en su carrera una victoria ante una leyenda del esprint.

Así quedó la primera etapa

Así quedó la general del Tour Colombia

