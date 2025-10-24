Así va la clasificación general en el Tour Femenino y la Vuelta del Porvenir

Jerónimo Calderón y Stefania Sánchez, con las camisetas de líderes. Foto: FCC

El antioqueño José Manuel Posada, del Team Sistecrédito, se impuso en la contrarreloj individual de la tercera etapa de la Vuelta del Porvenir 2025, disputada sobre 14,5 kilómetros a un promedio de 41,63 km/h. Posada registró un tiempo de 20 minutos y 54 segundos, superando a su compañero Jerónimo Calderón por 17 segundos y a José Manuel Ortiz (Indeportes–Hidratao) por 41.

Por su parte, en el Tour Femenino, la ganadora de la contrarreloj individual fue Natalia Garzón, del Sistecrédito, quien se impuso con un tiempo de 24 minutos y 31 segundos en los 14,5 kilómetros de recorrido, a una media de 35,49 km/h. La campeona nacional Diana Carolina Peñuela terminó segunda a 51 segundos, mientras que Stefania Sánchez, también del Sistecrédito, fue tercera a 1:01.

Tras tres etapas disputadas, Stefania Sánchez lidera la clasificación general del Tour Femenino con un tiempo acumulado de 8 horas, 10 minutos y 6 segundos. En la segunda posición se encuentra su compañera Diana Carolina Peñuela, a solo seis segundos, mientras que el tercer lugar lo ocupa Jessenia Meneses, del Org. Paisa-Mujeres, a un minuto y 38 segundos.

En la Vuelta del Porvenir, Jerónimo Calderón, del Team Sistecrédito, se consolidó como líder de la clasificación general tras la tercera etapa, con un tiempo acumulado de 6 horas, 44 minutos y 54 segundos. Su compañero José Manuel Ortiz ocupa la segunda posición a 1:32, mientras que el también integrante del Sistecrédito, José Manuel Posada, completa el podio provisional a 2:31.

