Colombia vs. Perú, en eliminatorias femeninas: la posible titular, TV y cómo ver en vivo

Linda Caicedo, Leicy Santos y Katherine Tapia, en el entrenamiento previo al partido.

La selección femenina de Colombia inicia este viernes su camino en la nueva Liga de Naciones de la Conmebol, el torneo que servirá como eliminatoria rumbo al Mundial Femenino de Brasil 2027.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia debutará en el torneo histórico, que celebra su primera edición, en Medellín y contra Perú, en un formato inédito que promete elevar el nivel competitivo del fútbol femenino en Sudamérica.

El combinado nacional llega con ilusión tras ser subcampeón de la Copa América, aunque con bajas importantes. Sin embargo, con una nómina renovada que mezcla juventud y experiencia, Colombia buscará comenzar con pie derecho esta nueva etapa de su historia, respaldada por su gente y con la mirada puesta en otro sueño mundialista.

🎥 𝙀𝙣𝙩𝙧𝙚𝙣𝙤 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙡𝙚𝙩𝙖𝙙𝙤. ✅🔋



Esta banda está lista para buscar 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙚𝙣 𝙘𝙖𝙨𝙖 𝙛𝙧𝙚𝙣𝙩𝙚 𝙖 𝙋𝙚𝙧ú.👀🔜🇵🇪

#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/fKjz5x1Ni3 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 23, 2025

Esta sería la alineación de la selección femenina

Colombia presentaría una formación equilibrada entre experiencia y renovación para su debut en la Liga de Naciones. Katherine Tapia sería la guardiana del arco, respaldada por una línea de cuatro con Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Daniela Caracas. En el medio, Lorena Bedoya aportaría contención junto a Ilana Izquierdo, mientras Marcela Restrepo y Leicy Santos se encargarían de generar juego ofensivo. En ataque, la velocidad de Valerin Loboa y la potencia de Manuela Paví apuntan a ser las claves del frente ofensivo.

Perú, por su parte, llegaría con un once compacto y de vocación defensiva, pero con talento para sorprender en transiciones rápidas. Maryory Sánchez custodiaría el arco, acompañada en defensa por Naicha Urbina, Luana Chamochumbi, Rosa Castro y Mía León. En el mediocampo se perfila un tridente con Cindy Novoa, Claudia Cagnina y Alondra Vílchez, encargadas de equilibrar el juego y cortar avances rivales. En punta, Milena Tomayconsa, Xioczana Canales y Pierina Núñez formarían el tridente ofensivo que buscará inquietar a la zaga colombiana.

Colombia llega con bajas muy importantes

Colombia afrontará su debut en la Liga de Naciones Femenina con dos ausencias de peso. Linda Caicedo no estaría disponible para el encuentro contra Perú, luego de llegar a la concentración con una sobrecarga muscular desde Real Madrid, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió no arriesgarla.

📸 ¡𝑬𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒉𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒎𝒂́𝒔 𝒒𝒖𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐𝒔! 💗



Felices de entrenar en la siempre linda Medellín☺️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/oQloQmSWX8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 22, 2025

La otra baja sensible es la de Mayra Ramírez, quien no fue convocada debido a una lesión sufrida con Chelsea. El técnico Ángelo Marsiglia confirmó que la delantera no alcanzará a recuperarse tampoco para los partidos de la fecha FIFA de noviembre.

A estas ausencias se suma la de Catalina Usme, una de las máximas referentes del fútbol colombiano, que no fue incluida por decisión técnica.

Marsiglia explicó que su exclusión responde a una apuesta por la juventud y la renovación ofensiva del equipo, destacando que buscan jugadoras con características diferentes, especialmente en velocidad y dinámica en ataque. “Lo de Cata es una decisión netamente técnica. Queremos ver otras opciones en la parte ofensiva, con mucha velocidad, y apostarle a la juventud que viene creciendo en la selección”.

Colombia vs. Perú: hora, TV y dónde ver en vivo

El partido entre Colombia y Perú se disputará este viernes a las 6:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, un escenario que se espera lleno para acompañar el inicio del nuevo ciclo mundialista de la selección.

¡𝐇𝐨𝐲 𝐥𝐚 𝐂𝐈𝐓𝐀 𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐓𝐀𝐍𝐀𝐒𝐈𝐎 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐅𝐄𝐌𝐄𝐍𝐈𝐍𝐀!



🆚 🇵🇪

🗓 Viernes 24 de octubre

🕞 6:00 pm (hora COL)

🏟 Atanasio Girardot, Medellín

🏆 CONMEBOL Liga de Naciones

📺 @CanalRCN, App Canal RCN- @GolCaracol, Ditu#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/c3QiIkplCi — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 24, 2025

Los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo a través de Gol Caracol y la aplicación Ditu, en una transmisión que llevará toda la emoción del estreno de la selección nacional en casa. Será una oportunidad para ver a las nuevas figuras que empiezan a consolidarse en el equipo, junto a las jugadoras de experiencia que mantienen la esencia de un grupo que ha hecho historia en los últimos años.

