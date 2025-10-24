Nueva decisión de la Dimayor sobre la sanción a Alfredo Morelos: ¿qué determinaron?

Morelos, goleador de Nacional. Foto: EFE - Isaac Fontana

El Comité Disciplinario de la Dimayor ratificó la sanción al delantero Alfredo José Morelos, de Atlético Nacional, por simular una falta en el partido frente a Boyacá Chicó.

La medida quedó consignada en la Resolución No. 107 de 2025, que confirma la decisión inicial tomada en la Resolución No. 103. “El Comité disciplinario del Campeonato decidió no reponer la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 103 de 2025 y en consecuencia confirma la sanción impuesta al señor Alfredo José Morelos Avilez”, señala el documento.

El castigo incluye dos semanas de suspensión —válidas tanto para la Liga como para la Copa BetPlay— y una multa de COP 85.410.000, equivalentes a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión llega después de varios días de polémica por el penalti que Morelos consiguió en el minuto 90+1 del partido ante Boyacá Chicó, que terminó 1-1 en Tunja.

Así fue la jugada por la que sancionaron a Morelos

La jugada en cuestión se produjo cuando Morelos cayó dentro del área tras un leve contacto con un defensor rival. En primera instancia, el árbitro Jairo Mayorga no sancionó penalti, pero cambió su decisión tras revisar la acción con ayuda del VAR, dirigido por Nicolás Gallo. El delantero ejecutó el cobro y marcó el gol del empate, aunque las imágenes posteriores generaron un fuerte debate en redes y entre los analistas arbitrales.

La Comisión Arbitral Nacional revisó el video oficial del encuentro y determinó que la acción debía catalogarse como simulación. “Si bien se evidencia un contacto, este no configura una infracción conforme a las Reglas de Juego”, se lee en la Resolución No. 103. Para el Comité Disciplinario, el atacante incurrió en una conducta antideportiva al “engañar y provocar el error del árbitro Jairo Mayorga”.

La confesión de Morelos, clave

Las palabras del propio jugador también influyeron en el fallo. Al término del partido, Morelos declaró en Win Sports: “Obviamente yo siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”. Esa confesión pública motivó la apertura de la investigación que ahora concluye con una sanción oficial.

La respuesta del club no se hizo esperar. Después de toda la polémica, en una rueda de prensa, el presidente Sebastián Arango expresó su inconformidad con el fallo y anunció que Atlético Nacional apelaría la sanción. “Los hechos y procedimientos reglamentarios evidencian que la decisión arbitral fue adoptada por el árbitro central tras un análisis conjunto con el VAR conforme al protocolo. Este procedimiento está diseñado para garantizar decisiones justas”, explicó.

Según el directivo, las imágenes muestran un contacto real dentro del área que sí constituye una falta. “Atribuir al jugador la acción de incidir al árbitro al error carece de sustento técnico y jurídico”, agregó Arango, quien reiteró el respaldo total del club hacia su delantero.

En su defensa, Nacional insistió en que el VAR validó el penalti tras revisar la jugada desde varios ángulos, por lo que no puede atribuirse únicamente a una simulación de Morelos. Sin embargo, el Comité fue tajante: el delantero actuó de manera antideportiva y deberá cumplir la sanción impuesta.

Mientras tanto, la polémica sigue viva. El caso ha reabierto el debate sobre el uso del VAR y la responsabilidad de los jugadores frente al “engaño” en el fútbol profesional colombiano.

