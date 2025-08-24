No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Vingegaard ganó la segunda etapa de la Vuelta a España; Bernal y Buitrago, Top 10

El danés ganó la segunda etapa y es el nuevo líder de la Vuelta. En la general, Bernal es 4° y Buitrago marcha 7°.

Redacción Deportes
24 de agosto de 2025 - 04:11 p. m.
El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a bike, celebra al cruzar la línea de meta y ganar la segunda etapa de la Vuelta a España, una carrera de 159,6 km entre Alba y Limone Piemonte, en la región italiana de Piamonte, el 24 de agosto de 2025.
El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a bike, celebra al cruzar la línea de meta y ganar la segunda etapa de la Vuelta a España, una carrera de 159,6 km entre Alba y Limone Piemonte, en la región italiana de Piamonte, el 24 de agosto de 2025.
Foto: AFP - MARCO BERTORELLO
El corredor danés Jonas Vingegaard se adjudicó este domingo la segunda etapa de la Vuelta a España, con final en Limone Piemonte, tras reponerse de una caída y se vistió con el maillot rojo de líder que ostentaba Jasper Philipsen.

Vingegaard, máximo favorito a llevarse la ronda española, que tuvo que cambiar de bicicleta, superó al italiano Giuliano Ciccone.

El colombiano Egan Bernal acabó cuarto en la etapa, la misma posición que tiene en la general, mientras Santiago Buitrago es séptimo en la clasificación.

Noticia en desarrollo...

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Vuelta a España

La Vuelta

Vuelta a España 2025

Santiago Buitrago

Egan Bernal

Jonas Vingegaard

Limone Piemonte

colombianos en la vuelta

colombianos en la vuelta a españa 2025

vuelta a españa hoy

Segunda etapa de la vuelta a españa

 

