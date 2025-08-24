Vingegaard ganó la segunda etapa de la Vuelta a España; Bernal y Buitrago, Top 10

El ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a bike, celebra al cruzar la línea de meta y ganar la segunda etapa de la Vuelta a España, una carrera de 159,6 km entre Alba y Limone Piemonte, en la región italiana de Piamonte, el 24 de agosto de 2025. Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

El corredor danés Jonas Vingegaard se adjudicó este domingo la segunda etapa de la Vuelta a España, con final en Limone Piemonte, tras reponerse de una caída y se vistió con el maillot rojo de líder que ostentaba Jasper Philipsen.

Vingegaard, máximo favorito a llevarse la ronda española, que tuvo que cambiar de bicicleta, superó al italiano Giuliano Ciccone.

El colombiano Egan Bernal acabó cuarto en la etapa, la misma posición que tiene en la general, mientras Santiago Buitrago es séptimo en la clasificación.

Noticia en desarrollo...

