“Estaba en una burbuja”: David Alonso narró cómo vivió su gran victoria en Moto2

El motociclismo colombiano vivió este domingo un capítulo inolvidable gracias a David Alonso. El piloto de 19 años, campeón mundial de Moto3 en 2024 y ahora debutante en Moto2, conquistó su primera victoria en la categoría tras un cierre vibrante en el Gran Premio de Hungría, disputado en el circuito de Balaton Park.

Una remontada impecable

Alonso partió desde la octava posición en la parrilla y llegó a caer al puesto 11 en la primera vuelta, tras un arranque accidentado que dejó fuera de combate a Vietti, Binder, Arenas, Orradre y Kunii.

Sin embargo, lejos de perder la calma, el colombiano de origen español mantuvo un ritmo constante y agresivo durante las 22 vueltas, aprovechando caídas, sanciones y errores de sus rivales para remontar posiciones.

El brasileño Diogo Moreira, autor de la pole, y el líder del campeonato, Manuel González, marcaron el paso en buena parte de la prueba, mientras que Jake Dixon, Collin Veijer y Arón Canet animaban el grupo perseguidor.

Fue en la segunda mitad de la carrera cuando Alonso comenzó a mostrar su verdadero potencial: firmó la vuelta rápida, superó a Dixon y Veijer, y se lanzó decidido a cazar al dúo de cabeza.

La última vuelta para la historia

A tres giros del final, Alonso se colocó tercero tras rebasar a Moreira. Luego, en una apretada maniobra de frenada, se adueñó de la segunda posición y se pegó a la rueda de González. Todo se decidió en la última vuelta: el colombiano adelantó al español antes de la segunda variante y, pese a un par de sustos, defendió la punta con temple hasta cruzar la bandera a cuadros.

“La victoria sabe mejor con un bon bon bum (risas). Ayer terminé el crono, no digo hundido, pero muy mal de ánimos porque estaba haciendo un buen fin de semana y en el momento de la verdad, en una vuelta rápida, no pude sacar mi máximo y salí atrás. Noté como que se acababa el fin de semana y al final hoy he creído en mí y en toda la gente que lo ha hecho”, aseguró el piloto colombiano para DAZN.

“Hoy estaba en una burbuja. No sabía cuántas vueltas llevaba, ni cuántas quedaban. Simplemente, era: piloto que veía adelante, cogerlo y adelantarlo. No sabía que iba a hacer podio y no sabía que iba a ganar. Y cuando quedaban dos vueltas me dije: si estoy aquí, hoy es el día”, agregó.

Con este triunfo, Alonso se convirtió en el primer piloto colombiano en ganar una carrera de Moto2, escribiendo una página dorada para el deporte del país. Moreira finalizó segundo y González, tercero, en una carrera electrizante que mantuvo la tensión hasta el último metro.

¿Cómo queda la clasificación en Moto2?

En la clasificación general, González sigue líder con 204 puntos, seguido por Arón Canet (179) y Moreira (173). Alonso, gracias a esta victoria en su temporada debut, escaló al puesto 14 con 68 unidades, confirmando que su progresión en la categoría apenas comienza.

Más que una victoria

La gesta en Hungría no solo le entrega a Alonso un lugar privilegiado en la historia del motociclismo colombiano, sino que ratifica su talento y carácter para competir al más alto nivel.

Balaton Park será recordado como el escenario donde un joven de 19 años demostró que puede desafiar a los grandes y ondear la bandera tricolor en lo más alto del podio de Moto2.

