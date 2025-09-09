¡Atención! Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue, en video

Egan Bernal, ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025. Foto: Ineos

Egan Bernal volvió a sonreír en las carreteras europeas. El ciclista colombiano conquistó su primera victoria de etapa en la Vuelta a España en una jornada marcada por la polémica: la etapa se recortó de forma imprevista a falta de ocho kilómetros por las protestas en favor de Palestina que bloquearon la meta.

El corredor del Ineos Grenadiers fue el más fuerte en un final atípico, cuando la organización decidió neutralizar los últimos kilómetros y dar por concluida la etapa en el repecho que antecedía a la meta original.

Allí, Bernal se impuso en un mano a mano ante Mikel Landa, dejando claro su gran momento en la Ronda Ibérica.

Egan Bernal, premiado en la fuga

El desarrollo de la carrera fue intenso desde el inicio. La fuga del día se consolidó con 17 ciclistas, entre ellos Bernal, Landa y Marc Soler. Con el paso de los kilómetros, las rampas y la velocidad fueron seleccionando el grupo hasta dejarlo reducido a tres protagonistas: Bernal, Landa y el francés Clément Braz.

Landa, fiel a su estilo ofensivo, lanzó un ataque en el puerto de Da Groba que seleccionó definitivamente la carrera. Bernal se mantuvo firme a su rueda y, tras varios intentos del español por soltarlo, el colombiano respondió con fuerza. Braz, que había aguantado hasta ese momento, terminó cediendo metros en el tramo final por un problema mecánico.

Huge congratulations to @Eganbernal who claims victory on stage 16 at #LaVuelta25



A brilliant ride today in the breakaway 👊👊👊 pic.twitter.com/zXIvnJSZQ8 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

La tensión en la carretera se mezcló con la tensión fuera de ella. A falta de poco más de dos kilómetros, el acceso a la meta era inviable debido a la presencia de manifestantes y al despliegue policial. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad, la organización decidió parar la etapa ocho kilómetros antes de meta y tomar allí los tiempos.

En ese contexto, Bernal no dudó. Aprovechó el pequeño repecho para lanzar su esprint, superar a Landa y cruzar primero bajo la pancarta improvisada. El gesto de celebración fue sobrio, casi de alivio: por fin volvía a levantar los brazos en una gran vuelta después de todo lo vivido tras su accidente en 2022.

¡Así fue la victoria de Egan Bernal en la etapa 16 de #LaVuelta25! El colombiano luchó contra Mikel Landa y aprovechó el final anticipado de la etapa para atacar y quedarse con el triunfo. 🔝🔥 pic.twitter.com/I9E4h1yigE — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) September 9, 2025

Colombia y su rica historia en la Vuelta a España

Para Colombia, este triunfo tiene un valor especial. Bernal se suma a la lista de ciclistas que han ganado etapa en la Vuelta a España, junto a nombres históricos como Lucho Herrera, Fabio Parra, Santiago Botero, Nairo Quintana o Miguel Ángel López. La imagen del zipaquireño vencedor refuerza la tradición colombiana en la ronda ibérica.

El triunfo también reabre el debate sobre el estado actual de Bernal. Si bien está lejos de pelear la general, la victoria lo devuelve al plano protagónico y lo presenta como un ciclista competitivo capaz de aprovechar sus oportunidades.

Más allá de lo deportivo, la etapa será recordada por la interrupción social. La protesta en favor de Palestina, que obligó a detener la carrera, generó un final descafeinado y poco habitual para una grande.

With a new finish line at 8km to go, @Eganbernal and Landa are pushing on together on this final descent #LaVuelta25 pic.twitter.com/d1oPvz0oAw — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Egan Bernal, campeón del Giro de Italia en 2021 y del Tour de Francia en 2019, ya figura en la historia de la Vuelta.

