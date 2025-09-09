Así fueron los 19 años de la Carrera de la Mujer Pastas La Muñeca 2025

La carrera empezó en 2007. Foto: Cortesía de la Oficina de Prensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Carrera de la Mujer Pastas La Muñeca 2025 celebró 19 años de historia, consolidándose como una de las campañas de empoderamiento femenino más reconocida del país.

Según informó la oficina de prensa, más de 17.000 mujeres y cerca de 4.000 hombres se sumaron al evento deportivo que nació en 2007 y que volvió a llenar de color y energía las calles de Bogotá, con recorridos de 21, 15, 10 y cinco kilómetros, cada uno con su sello de inspiración.

En lo competitivo, la categoría élite partió a las 7:20 a.m. y dejó un espectáculo vibrante. En los 10K, la antioqueña Muriel Coneo revalidó su título en un apretado final ante Shellcy Sarmiento, con un tiempo de 00:36:52. En los 21K, la sorpresa llegó con Catalina López, de Chía, quien atacó en los últimos 800 metros para quedarse con la victoria con 01:16:55, tiempo que le permitió establecer un nuevo récord de la prueba, superando la marca de Angie Orjuela (2023).

El podio lo completaron Leidy Lozano y María Fernanda Montoya en los 21K, y Shellcy Sarmiento junto a Lineida Mateus en los 10K.

Además del componente deportivo, la iniciativa #DONA TUS CALORÍAS transformó el esfuerzo de los corredores en solidaridad, con un aporte de 27,6 millones de pesos a bancos de alimentos y fundaciones. Tanto Coneo como López destacaron la dureza del terreno y la altura bogotana, que hicieron aún más valiosa la experiencia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador