Del grito de victoria al eco del recorte: los deportistas siguen luchando

Atletas, entrenadores y dirigentes de todo el sistema deportivo nacional, olímpico y paralímpico, se concentraron en la Plaza de Bolívar para reclamarle al gobierno de Gustavo Petro por la reducción de casi el 70% de su presupuesto para 2026, prevista en la nueva Ley de Financiamiento. La protesta contó con la participación de medallistas olímpicos como Jeison López, Carlos Ramírez o Mari Leivis Sánchez; medallistas paralímpicos, como Erica Castaño, Moisés Fuentes y Fabio Torres; exdeportistas, ahora dirigentes, como Fabiola Zuluaga y Javier Suárez, y altos mandos del deporte colombiano como el presidente del Comité Olímpico nacional, Ciro Solano. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya pasó más de una semana. La bruma madrugadora de inicios de septiembre apenas besaba las mejillas de los asistentes, mientras las voces resonaban en la Plaza de Bolívar. Entre pancartas, redoblantes y pasos firmes apareció una imagen que golpeaba más que cualquiera: Jeison López, hace apenas unos meses medallista de plata en halterofilia en los Juegos Olímpicos de París 2024, no levantaba una barra cargada de discos, levantaba su voz de protesta al lado de una pancarta: “El deporte no es gasto, es inversión social”. La misma fuerza que hace poco lo impulsó en el podio, ahora se vuelca en la exigencia por un derecho básico: apoyo para entrenar, competir y soñar.

La escena estremece. Porque López, que en París fue símbolo de resiliencia, ahora encarna la fragilidad de un sistema que se derrumba bajo la tijera del presupuesto. Y no está solo: a su lado marcharon atletas, ciclistas, boxeadores, tenistas, paralímpicos, entrenadores, y hasta glorias retiradas que fueron a la plaza a defender una causa común.

La Plaza lucía manchada de pintura fresca por aquellas manos apresuradas que en esa madrugada trazaron consignas de resistencia. Un puñado de medallistas, los que aprendimos a nombrar de memoria en las madrugadas olímpicas, levantaron la voz contra un dato que duele más que cualquier lesión: el presupuesto del Ministerio del Deporte, que en 2024 rozó los $1,3 billones, cayó a $464.365 millones en 2025 y, si el anteproyecto no cambia, bajaría a unos $312.000 millones en 2026. “Si no hay recursos, no hay resultados”, advirtió Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, mientras la multitud coreaba como si defendiera un último punto del partido. El eco de aquella frase aún retumba en la plaza.

Las cifras no son vagas: tienen rostro. En la baranda del Palacio Liévano aún quedaba la esencia del pesista que levantó el puño, del atleta que colgó la medalla al cuello como talismán. No es un antojo: denuncian que el tijeretazo compromete el ciclo a Los Ángeles 2028 y la base formativa. Es protesta, pero también memoria.

Conviene mirar hacia atrás. Hubo un tiempo en el que el Estado se llegó a creer en serio que el deporte era política pública. La Ley del Deporte (1995) fundó el Sistema Nacional del Deporte; en 2019, Coldeportes se convirtió por ley en Ministerio del Deporte para coordinar, financiar y elevar la vara. Sobre ese andamiaje crecieron generaciones con apoyo más estable.

En ese panorama aparece Mariana Pajón, la niña de BMX que se hizo bicampeona olímpica con un entorno que incluyó ligas fuertes y músculo territorial. Antioquia supo ponerle pista, técnicos y calendario. No fue magia: fue estructura y continuidad.

Retrocedemos a otra era: la de los programas estatales firmes. Ahí fue donde se forjó Óscar Figueroa, pesista antioqueño y hoy secretario general Ministerio del Deporte, que alzó verdaderos trofeos: oro en Río 2016, el primer hombre colombiano en conseguir una dorada olímpica, además de un palmarés impresionante en Panamericanos, Mundiales y Juveniles.

Su historia sigue marcando el camino: nació en Zaragoza, Antioquia, pero se consolidó en Cali gracias al respaldo de la Liga del Valle y del Instituto de Deportes del Valle del Cauca. Entrenaba en la casona conocida como ‘Deportel’, habilitada por Indervalle como parte del programa de alto rendimiento, un espacio que albergó a atletas apoyados por el sistema institucional. Cada levantamiento era engranaje de un sistema que funcionaba. Esa transformación a medallas es fruto, precisamente, de infraestructura, técnicos, becas y competencias. Todo lo que hoy tambalea.

Caterine Ibargüen es otra postal de cómo el talento, bien encaminado, puede transformarse en oro olímpico. Tras no clasificar a los Juegos Beijing 2008, encontró una nueva dirección con el entrenador cubano Ubaldo Duany, quien la orientó hacia el salto triple —disciplina que la llevó a conquistar el bronce mundial en Daegu 2011 y, más tarde, el oro en Río de Janeiro 2016—. Durante esos años fue beneficiaria del programa “Atleta Excelencia” (“Altius”), impulsado por el Ministerio del Deporte para apoyar a atletas de alto rendimiento. Así demostró que cuando hay talento y respaldo técnico y administrativo, la resiliencia se convierte en medalla.

También está la foto más reciente: París 2024 nos recordó que, pese a todas las turbulencias, Colombia sigue encontrando podios. Pesas ratificó su peso histórico —es el deporte olímpico más laureado del país— y un adolescente, Ángel Barajas, se metió en la historia como el medallista colombiano más joven. Cúcuta, ese semillero silencioso de coliseo deslucido, lleva años puliendo gimnastas de élite; de ahí salió parte de ese milagro.

Allá mismo, en París, el presidente de la República, Gustavo Petro, se dejó ver rodeado de banderas y cámaras. Con voz grave y gesto presidencial, habló entonces del deporte como “pilar de transformación social y orgullo nacional”, palabras que arrancaron aplausos y que parecían sellar un compromiso con los atletas que en ese instante hacían historia. La paradoja duele hoy: el mismo mandatario que en el verano olímpico prometía impulso, en la fría Bogotá recorta el presupuesto a mínimos históricos. De la tribuna enardecida al decreto austero; de la exaltación del músculo como símbolo nacional al silencio de un sistema que se apaga por falta de recursos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador