¡Atención! El equipo Funre Vima Machine se retiró de la Vuelta a Colombia por el terremoto

Equipo Funre Vima Machine en la Vuelta de la Juventud 2026. Foto: Funre Vima Machine

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“El director deportivo, Jhon Freddy Maldonado, en conjunto con la junta directiva del equipo de ciclismo Funre Vima Machine hace oficial el retiro de nuestra escuadra de la Vuelta a Colombia 2026”, publicó este martes 11 de agosto de 2026 el equipo, justo antes de comenzar la quinta etapa.

De acuerdo con el comunicado, la escuadra realizó una profunda reevaluación de las condiciones actuales que afrontan las familias de sus integrantes con el terremoto que se presentó en Colombia el lunes 10 de agosto. La mayoría de los miembros del Funre Vima Machine provienen de Valle del Cauca y Risaralda, dos de los departamentos más golpeados por el sismo de 7,4.

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“Aunque en principio asumimos el compromiso deportivo de tomar la partida, las crecientes complicaciones que enfrentan nuestros seres queridos en el Valle y Risaralda nos obligan a priorizar el factor humano”, posteó el equipo.

La escuadra puntualizó que las familias de su personal atraviesan momentos de alta complejidad e incertidumbre. Para ellos, lo primero es la tranquilidad mental, la integridad y el bienestar emocional de sus deportistas.

“La concentración y el rigor técnico que exige una competencia de la magnitud de la Vuelta a Colombia no son compatibles con la angustia que genera la vulnerabilidad de nuestros hogares”, añadió el Funre Vima Machine.

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La escuadra aclaró que su decisión es una forma de mostrar respeto, apoyo y solidaridad con las víctimas y comunidades damnificadas en su región. Su moral y humanidad quieren brindar apoyo directo a las familias y la comunidad.

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la Federación Colombiana de Ciclismo y al Comité Organizador por la comprensión y empatía frente a esta contingencia. De igual forma, a toda la afición por su respaldo incondicional”.

El equipo reiteró su compromiso con el ciclismo colombiano y espera reincorporarse al calendario de competencias tan pronto como se restablezcan las condiciones de estabilidad para sus familias.

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