Wilmar Paredes, imparable en la Vuelta a Colombia, volvió a ganar: ¿cómo quedó la general?

Así celebró su victoria Wilmar Paredes, en la llegada a Ibagué. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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La cuarta etapa de la Vuelta a Colombia consiguió completarse sin percances. Después del recorrido que los llevó de Neiva a Ibagué, el pelotón llegó a la capital del Tolima y nuevamente encontró a Wilmar Paredes como el hombre más fuerte en la definición.

Paredes volvió a imponerse desde el embalaje y prolongó un comienzo perfecto: cuatro jornadas disputadas y cuatro victorias. El corredor del Team Medellín-EPM aprovechó al máximo las primeras etapas, predominantemente llanas, y ha convertido su velocidad en la gran historia deportiva de este inicio de competencia. En Ibagué cruzó la meta con un tiempo de 4:11:21, por delante de Felipe Bravo y Kevin Castillo, quienes terminaron con el mismo tiempo.

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Sin embargo, la celebración volvió a quedar atravesada por la tragedia que vive Colombia. Después de cruzar la meta, Paredes dedicó su cuarta victoria a las víctimas del terremoto que golpeó al país y que durante las últimas horas también ha puesto a la propia Vuelta a Colombia en el centro de las críticas por la decisión de mantener su recorrido pese a la emergencia.

La competencia no se detuvo el día del terremoto y tampoco lo ha hecho posteriormente. Este martes logró llegar a Ibagué según lo previsto y ahora la atención se concentra sobre lo que pueda ocurrir el miércoles, cuando está programada una de las jornadas más importantes de toda la edición y, al mismo tiempo, una de las más sensibles por las condiciones que ha dejado el sismo.

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Si no existen modificaciones de última hora, la Vuelta afrontará su etapa reina con rumbo al Alto del Sifón, una jornada que debería marcar el primer gran enfrentamiento entre los aspirantes al título. El interrogante está en el recorrido: la competencia podría que transitar por una de las vías afectadas por el terremoto, por lo que habrá que esperar si en las próximas horas la organización mantiene el trazado original o anuncia algún cambio.

Así está la clasificación general tras las primeras cuatro etapas

Paredes llegará a ese desafío como líder de la clasificación general con un acumulado de 16 horas, 23 minutos y 29 segundos. Felipe Bravo, del GW Erco Sportfitness, aparece segundo a apenas 23 segundos, mientras Kevin Castillo, del Orgullo Paisa, ocupa la tercera posición a 26 segundos. Brandon Rojas es cuarto a 30 segundos y Carlos Gutiérrez completa los cinco primeros a 33.

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La clasificación, además, permanece extremadamente apretada antes de la montaña. Juan Diego Hoyos está sexto a 34 segundos, Luis Carlos Aguilar séptimo a 35, Daniel Méndez octavo a 38 y José Ramón Muñiz noveno a 39. Wilson Haro completa el ‘top’ 10 a apenas 40 segundos del líder, una diferencia que también comparten varios corredores inmediatamente detrás.

Eso significa que todo lo construido durante las cuatro primeras jornadas puede cambiar en cuestión de kilómetros. Paredes ha dominado los embalajes y también encabeza la regularidad, pero ahora deberá defender la camiseta de líder en un terreno completamente diferente, frente a corredores que encontrarán en la montaña la primera gran oportunidad para atacar.

La Vuelta a Colombia entra así en un punto decisivo. Después de cuatro victorias consecutivas de Wilmar Paredes y de varios días marcados inevitablemente por el debate alrededor de la continuidad de la competencia en medio de la tragedia nacional, el miércoles debería llegar la primera gran batalla por la clasificación general. Antes, sin embargo, queda una pregunta mucho más inmediata: si las condiciones de las carreteras afectadas por el terremoto permitirán que la etapa reina se dispute tal y como estaba prevista.

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