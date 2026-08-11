¿Sigue la Vuelta Colombia tras el terremoto? Eso dijo el presidente de la federación

Presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano Berdugo. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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“Estamos estudiando la etapa de mañana. Hemos hablado con los hoteles en Manizales y nos han manifestado que no cancelemos las reservas. Ellos dicen que lo están necesitando porque ahora viene una recesión. Eso es lo que estamos evaluando etapa a etapa con las autoridades si podemos seguir”.

Esta fue la manifestación pública del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (FCC), Rubén Darío Galeano Berdugo, tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026, al mismo tiempo que se corre la Vuelta Colombia.

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La Vuelta Colombia se mantiene en pie

“Hoy pudimos completar la etapa a las afueras de Ibagué, pero seguimos estudiando la posibilidad de realizar la etapa de mañana y luego dirigirnos hacia Manizales, donde continuaría la competencia”, dijo el presidente.

Con la inminente llegada de la carrera ciclista a la capital caldense, donde ya se reportaron cinco víctimas mortales tras el sismo, la pregunta de los aficionados y el público en general es si la Vuelta Colombia continuará.

“Estamos prestos a cualquier indicación que nos dé el Estado y si tenemos que parar, pararemos. Primero está la vida y la seguridad de todas las personas que terminar la Vuelta Colombia”, concluyó Rubén Darío Galeano.

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¿Por dónde pasa la Vuelta Colombia?

La quinta etapa, hasta ahora programada para el miércoles 12 de agosto, está presupuestada para ir de Ibagué al Alto del Sifón. Un día más tarde los ciclistas recorrerán 164,7 kilómetros entre Manizales y Jericó, en Antioquia.

A partir de la séptima fracción, el recorrido se moverá por el interior del departamento antioqueño, hasta llegar el domingo 16 a Medellín. La ciudad de la eterna primavera será la sede del final de la Vuelta Colombia 2026.

En conclusión, habrá que esperar a cómo transcurran las siguientes horas y si hay algún otro pronunciamiento oficial. Por el momento, la competencia de ciclismo se mantiene en pie a pesar de la tragedia que inunda al país.

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