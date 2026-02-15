Logo El Espectador
Deportes
Ciclismo

Brandon Rivera logró podio en Francia, en el Tour de La Provence

El colombiano venía de ser campeón en la contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo de Ruta.

Fernando Camilo Garzón
15 de febrero de 2026 - 09:33 p. m.
Brandon Rivera (der.), con la camiseta de Ineos.
Foto: Getty Images
Axel Laurance se quedó con la última etapa del Tour de la Provence, pero el gran campeón de la carrera fue el estadounidense Matthew Riccitello, quien aseguró el título tras una sólida actuación en la clasificación general.

La jornada definitiva, disputada entre Forcalquier y Montagne de Lure sobre 174,9 kilómetros, terminó de definir el podio, en el que el colombiano Brandon Rivera volvió a destacarse al cerrar tercero en la general, a 20 segundos del vencedor.

Rivera, corredor del INEOS Grenadiers, fue protagonista durante los tres días de competencia y confirmó su fortaleza en la etapa reina, donde también ocupó el tercer lugar. Su regularidad en la montaña le permitió sostenerse entre los mejores y asegurar su primer podio del año en una carrera de ruta en territorio francés, consolidando un arranque de temporada prometedor.

Este resultado se suma al oro que el colombiano consiguió semanas atrás en el Campeonato Nacional de contrarreloj individual, lo que marca su segundo podio en lo que va de 2026. Con un inicio firme y competitivo, Rivera ilusiona al ciclismo colombiano con una temporada que apenas comienza y que ya lo muestra sólido frente a rivales de peso en el calendario europeo.

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

