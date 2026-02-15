Nairo Quintana lidera la cuota colombiana en el UAE Tour: recorrido, etapas y favoritos

Colombia tendrá cuatro representantes en la única carrera por etapas del World Tour en Oriente Medio. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El calendario World Tour colocará el foco del pelotón en el Oriente Medio. Tras su reciente participación en el Tour de Omán, Nairo Quintana vuelve a competencia sin pausa y será uno de los cuatro colombianos que tomarán la partida en el UAE Tour 2026, carrera que se disputará del 16 al 22 de febrero.

El boyacense, de 37 años y actualmente en su último año de contrato con el Movistar Team, terminó séptimo en la clasificación general en Omán, a 52 segundos del ganador Christian Scaroni. Sin margen amplio de recuperación, afrontará ahora una prueba que combina terrenos llanos, contrarreloj y finales en alto.

Cuatro colombianos en el pelotón del UAE Tour

La representación nacional estará integrada por Nairo Quintana (Movistar Team), Harold Tejada y Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

Quintana, Higuita y Tejada aparecen como cartas para la montaña, en un recorrido que tendrá dos llegadas en alto determinantes. Por su parte, Molano llegará con ritmo competitivo tras el Tour de Omán, donde consiguió una victoria de etapa, y será una de las ruedas a seguir en los embalajes.

Recorrido del UAE Tour

El UAE Tour celebrará su octava edición consolidado como la única carrera por etapas del World Tour en Oriente Medio. La competencia tendrá siete jornadas para un total de 1.004,2 kilómetros, con perfiles diseñados para ofrecer oportunidades a escaladores, contrarrelojistas y velocistas.

El trazado incluirá:

Dos etapas llanas puras .

Dos recorridos con dunas y repechos , propicios para cortes.

Una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros en Al Hudayriyat Island , tradicional punto clave para la general.

Dos finales en alto, uno de ellos con ascensión inédita.

La principal novedad estará en la tercera etapa, con llegada en Jebel Mobrah, un puerto de casi 15 kilómetros al 8,6 % de media y rampas que alcanzan el 17 %. Ese día podría marcar diferencias amplias en la clasificación. La otra jornada decisiva será la sexta, con el clásico ascenso a Jebel Hafeet (10,8 km al 6,6 %).

Cuatro etapas se disputarán en Abu Dabi, mientras que el recorrido también pasará por Dubái, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah y Fujairah.

Sin Pogacar y con Evenepoel como referente

El vigente campeón, Tadej Pogacar, no defenderá el título. En su lugar, el UAE Team Emirates alineará a Adam Yates e Isaac del Toro como referentes para la general.

El principal favorito será Remco Evenepoel, campeón en 2023 y uno de los nombres más fuertes en este inicio de temporada. También aparecen como aspirantes corredores como Derek Gee, Felix Gall, Antonio Tiberi, Lennert van Eetvelt (campeón en 2024), David Gaudu, Michael Storer, Ilan van Wilder y Pablo Castrillo.

En la contrarreloj, Evenepoel tendrá rivales de peso como Joshua Tarling y Stefan Bissegger. En los esprints, la disputa incluirá a Jonathan Milan, Juan Molano, Sam Welsford, Alberto Dainese y Fabio Jakobsen.

Así serán las etapas del UAE Tour

Madinat Zayed – Liwa Palace (144 km, llana)

Primera oportunidad clara para los velocistas, en un recorrido completamente plano. El final en el Palacio de Liwa pica ligeramente hacia arriba, aunque no lo suficiente como para impedir un esprint masivo.

Al Hudayriyat Island – Al Hudayriyat Island (12,2 km, contrarreloj individual)

La tradicional crono del UAE Tour se disputará en un trazado abierto y expuesto al viento. Presenta algunas curvas técnicas donde se puede ganar o perder tiempo clave para la general.

Umm Al Quwain – Jebel Mobrah (183 km, final en alto)

La gran novedad de esta edición será la ascensión inédita a Jebel Mobrah, con casi 15 km al 8,6 % de media. En su segunda parte aparecen rampas que alcanzan el 17 %, perfilándose como juez principal de la carrera.

Fujairah – Fujairah (182 km, llana)

Jornada con suaves subidas en un circuito que se completará en ambos sentidos. El perfil no debería evitar un nuevo desenlace al esprint.

Dubái – Hamdan Bin Mohammed University (166 km, llana)

Etapa propicia para abanicos si hay intención de endurecer la carrera en el terreno plano de Dubái. De lo contrario, los equipos de velocistas controlarán para otra llegada masiva.

Al Ain Museum – Jebel Hafeet (168 km, final en alto)

Recorrido prácticamente llano hasta el ascenso definitivo a Jebel Hafeet. El puerto final tiene 10,8 km al 6,6 % y suele ser determinante en la clasificación general.

Zayed National Museum – Abu Dabi (149 km, llana)

Con la general presumiblemente definida, será la última opción para los esprinters. El cierre será en las inmediaciones del rompeolas de Abu Dabi.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador