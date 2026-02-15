Colombia vs. Ecuador en el Sudamericano Femenino Sub-20 2026: hora y dónde ver en vivo

La selección de Carlos Paniagua tendrá el primer enfrentamiento del hexagonal final que otorgará los cupos para Polonia 2026. Foto: FCF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La fase decisiva del Sudamericano Femenino Sub-20 ya tiene a sus seis protagonistas y el primer cruce marcado en el calendario para los equipos. Con el Hexagonal final, se podrá conocer a la selección sudamericana campeona y las clasificadas al Mundial en Polonia en septiembre de este año.

Colombia debutará este lunes 16 de febrero frente a Ecuador, en el inicio de esta nueva ronda. El compromiso se disputará en el Estadio CARFEM, Ypané.

Colombia, líder e invicta en la fase de grupos

La selección de Colombia llega a esta instancia con argumentos sólidos. Terminó primera en su grupo con 8 puntos y una campaña invicta, rendimiento que le permitió asegurar la clasificación con una fecha de anticipación. El equipo selló su paso al hexagonal antes del cierre de la fase inicial.

Por su parte, Ecuador será un rival novedoso para Colombia en esta fase del torneo. La selección amazónica se coló al hexagonal como tercera del Grupo B, tras una jornada final en la que goleó 4-0 a Perú con autoridad y con un funcionamiento ofensivo que sorprendió. La selección nacional tendrá que prestarle atención con la intención de mantener su récord sin goles en contra.

En paralelo, Argentina dio el golpe en el cierre del Grupo B al imponerse 2-1 sobre Brasil en un partido que no definía clasificaciones, pero que dejó una advertencia clara de cara a lo que viene.

Seis selecciones, un todos contra todos

Con los resultados definidos, el hexagonal final quedó conformado por Colombia, Venezuela y Paraguay, provenientes del Grupo A; y por Brasil, Argentina y Ecuador, desde el Grupo B.

Se trata de una fase en la que cada selección enfrentará a las otras cinco. No hay segunda vuelta y serán cuatro cupos los que se disputarán para el Mundial en el segundo semestre.

Colombia vs. Ecuador: fecha, hora y dónde ver

Fecha: lunes 16 de febrero de 2026

Hora: 8:00 p.m., hora en Colombia

Estadio: CARFEM, Ypané

Transmisión: Caracol Televisión, ditu y DirecTV Sports.

Así será el calendario del hexagonal final en el Sudamericano Sub-20

Ahora, el calendario del hexagonal aparece como el verdadero examen. Colombia deberá medirse con todos los clasificados en una serie de partidos consecutivos que pondrán a prueba su resistencia física, su capacidad de adaptación y su contundencia en momentos clave.

Dentro de ese calendario, hay dos duelos que aparecen marcados en rojo: Brasil y Argentina. El enfrentamiento con Brasil será una vara inevitable para medir hasta dónde puede llegar esta selección, mientras que el cruce ante Argentina, que llega fortalecida tras vencer a las brasileñas, se perfila como otro choque directo de alto voltaje.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador