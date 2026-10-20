Camilo Ardila conquista La Línea y sacude la general del Clásico RCN

La jornada comenzó en Ibagué y pasó por Cajamarca antes de afrontar uno de los grandes desafíos de esta edición: el alto de La…

La cuarta etapa del Clásico RCN 2026 marcó un punto de quiebre en la carrera. El exigente ascenso a La Línea, seguido de un descenso técnico y un nuevo puerto de montaña, seleccionó a los principales favoritos y abrió una nueva disputa por el título. Camilo Ardila (NU Colombia) aprovechó el desgaste de sus rivales, lanzó un ataque en los kilómetros finales y cruzó en solitario la meta en Sevilla, Valle del Cauca.

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La jornada comenzó en Ibagué y pasó por Cajamarca antes de afrontar uno de los grandes desafíos de esta edición: el alto de La Línea. Los corredores debieron superar un ascenso continuo hasta cerca de los 3.200 metros sobre el nivel del mar en la cima, una exigencia que puso a prueba las fuerzas de los aspirantes a la clasificación general.

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Después de coronar el puerto, el pelotón se enfrentó a un descenso técnico hacia Calarcá que también exigió concentración y habilidad. Sin embargo, la jornada todavía guardaba otro obstáculo: un puerto de montaña de primera categoría, conocido como el alto de Los Quesos, que terminó de seleccionar el grupo de aspirantes a la victoria.

En ese momento quedaron en evidencia los corredores que mantienen sus aspiraciones al título. Diego Camargo, Wilson Peña, Javier Jamaica y Kevin Castillo estuvieron entre los protagonistas de la batalla montañosa, pero fue Camilo Ardila quien encontró el momento indicado para cambiar el desenlace de la etapa.

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A pocos kilómetros de la meta, el corredor del NU Colombia lanzó un ataque que sorprendió a sus rivales. La aceleración le permitió abrir una diferencia suficiente para defender su ventaja hasta la línea de llegada y celebrar una victoria que puede tener repercusiones importantes en el desarrollo de la carrera. Ahora comanda la clasificación general.

Jamaica terminó segundo después de una definición ajustada que requirió el uso del foto finish, mientras que Camargo cruzó la meta en la tercera posición. El resultado dejó una nueva lectura de la competencia después de una jornada en la que la montaña separó a los aspirantes y confirmó que la lucha por el título todavía tiene varios protagonistas.

El Clásico RCN continuará este miércoles con su quinta etapa, la cual partirá de Caicedonia, al oriente del Valle del Cauca, y finalizará en Cali. El recorrido tendrá 171,7 kilómetros y, en principio, ofrecerá una oportunidad para los velocistas, que buscarán recuperar protagonismo después de una jornada marcada por la alta montaña.

¿Cómo quedó la clasificación general del Clásico RCN 2026?

El tolimense Andrés Camilo Ardila, del equipo NU Colombia, lidera la clasificación general del Clásico RCN 2026 después de cuatro etapas, con un tiempo acumulado de 14 horas, 2 minutos y 59 segundos. En la segunda posición aparece el risaraldense Kevin David Castillo, del Orgullo Paisa, a seis segundos, mientras que el bogotano Javier Ernesto Jamaica, también de NU Colombia, ocupa el tercer lugar, a 14 segundos.

El boyacense Diego Andrés Camargo, del Team Medellín EPM, se ubica en la cuarta posición de la general, a 23 segundos del líder. Por su parte, el cundinamarqués Wilson Estiben Peña, del Team Sistecrédito, es quinto, a 27 segundos. La clasificación mantiene diferencias inferiores a medio minuto entre los cinco primeros corredores tras cuatro jornadas de competencia.

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