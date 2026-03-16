Campeonato Panamericano de Ruta 2026: hora, dónde ver en vivo, etapas y fechas

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El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 se celebrará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba y reunirá a más de 350 ciclistas de cerca de 30 países diferentes. El evento vuelve al país tras una década y contará con pruebas de crono y ruta para las categorías de élite, sub-23 y juvenil.
Todas las categorías, tanto las masculinas como las femeninas, tendrán un total de cinco etapas en las que la capital del departamento y el municipio de Cereté serán el epicentro de las competencias. Rodrigo Contreras, Fernando Gaviria, Diana Peñuela y Luciana Osorio son algunos de los colombianos más destacados.
Estas serán las pruebas que se correrán cada día con los horarios, recorridos y, por supuesto, los canales que transmitirán el evento en vivo. Vale la pena recordar que Colombia viene de quedarse con la medalla de oro en la categoría élite masculina y las preseas de oro y de plata en la contrarreloj de hombres.
Campeonato Panamericano de Ruta 2026
|Etapa 1
|Prueba
|Rama
|Categoría
|Recorrido
|martes 17 de marzo
|contrarreloj
|femenina
|juvenil
|14,5 km
|martes 17 de marzo
|contrarreloj
|masculina
|juvenil
|22,6 km
|martes 17 de marzo
|contrarreloj
|femenina
|élite y sub-23
|31,4 km
|Etapa 2
|jueves 19 de marzo
|contrarreloj
|masculina
|sub-23
|36 km
|jueves 19 de marzo
|contrarreloj
|masculina
|élite
|43,1 km
|Etapa 3
|viernes 20 de marzo
|ruta
|femenina
|juvenil
|67 km
|viernes 20 de marzo
|ruta
|masculina
|juvenil
|120,6 km
|Etapa 4
|sábado 21 de marzo
|ruta
|femenina
|élite y sub-23
|120,6 km
|sábado 21 de marzo
|ruta
|masculina
|sub-23
|160,8 km
|Etapa 5
|domingo 22 de marzo
|ruta
|masculina
|élite
|197,6 km
Hora y dónde ver en vivo el Campeonato Panamericano de Ruta 2026
- Martes 17 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.
Canal: RCN
- Jueves 19 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.
Canal: RCN
- Viernes 20 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.
Canal: RCN
- Sábado 21 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.
Canal: RCN
- Domingo 22 de marzo: 11:30 - 1:30 p.m.
Canal: RCN
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