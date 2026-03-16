Campeonato Panamericano de Ruta 2026: hora, dónde ver en vivo, etapas y fechas

Fernando Gaviria es una de las cartas más fuertes de Colombia en este Campeonato Panamericano de Ruta con sede en el país. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

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El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 se celebrará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba y reunirá a más de 350 ciclistas de cerca de 30 países diferentes. El evento vuelve al país tras una década y contará con pruebas de crono y ruta para las categorías de élite, sub-23 y juvenil.

Todas las categorías, tanto las masculinas como las femeninas, tendrán un total de cinco etapas en las que la capital del departamento y el municipio de Cereté serán el epicentro de las competencias. Rodrigo Contreras, Fernando Gaviria, Diana Peñuela y Luciana Osorio son algunos de los colombianos más destacados.

Estas serán las pruebas que se correrán cada día con los horarios, recorridos y, por supuesto, los canales que transmitirán el evento en vivo. Vale la pena recordar que Colombia viene de quedarse con la medalla de oro en la categoría élite masculina y las preseas de oro y de plata en la contrarreloj de hombres.

Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Etapa 1 Prueba Rama Categoría Recorrido martes 17 de marzo contrarreloj femenina juvenil 14,5 km martes 17 de marzo contrarreloj masculina juvenil 22,6 km martes 17 de marzo contrarreloj femenina élite y sub-23 31,4 km Etapa 2 jueves 19 de marzo contrarreloj masculina sub-23 36 km jueves 19 de marzo contrarreloj masculina élite 43,1 km Etapa 3 viernes 20 de marzo ruta femenina juvenil 67 km viernes 20 de marzo ruta masculina juvenil 120,6 km Etapa 4 sábado 21 de marzo ruta femenina élite y sub-23 120,6 km sábado 21 de marzo ruta masculina sub-23 160,8 km Etapa 5 domingo 22 de marzo ruta masculina élite 197,6 km

Hora y dónde ver en vivo el Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Martes 17 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.

Canal: RCN

Jueves 19 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.

Canal: RCN

Viernes 20 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.

Canal: RCN

Sábado 21 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.

Canal: RCN

Domingo 22 de marzo: 11:30 - 1:30 p.m.

Canal: RCN

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