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Campeonato Panamericano de Ruta 2026: hora, dónde ver en vivo, etapas y fechas

Las acciones comenzarán el martes 17 de marzo a partir de las 10:30 a.m. en Montería, capital del departamento de Córdoba.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
16 de marzo de 2026 - 11:50 p. m.
Fernando Gaviria es una de las cartas más fuertes de Colombia en este Campeonato Panamericano de Ruta con sede en el país.
Fernando Gaviria es una de las cartas más fuertes de Colombia en este Campeonato Panamericano de Ruta con sede en el país.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo
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El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 se celebrará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba y reunirá a más de 350 ciclistas de cerca de 30 países diferentes. El evento vuelve al país tras una década y contará con pruebas de crono y ruta para las categorías de élite, sub-23 y juvenil.

Todas las categorías, tanto las masculinas como las femeninas, tendrán un total de cinco etapas en las que la capital del departamento y el municipio de Cereté serán el epicentro de las competencias. Rodrigo Contreras, Fernando Gaviria, Diana Peñuela y Luciana Osorio son algunos de los colombianos más destacados.

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Estas serán las pruebas que se correrán cada día con los horarios, recorridos y, por supuesto, los canales que transmitirán el evento en vivo. Vale la pena recordar que Colombia viene de quedarse con la medalla de oro en la categoría élite masculina y las preseas de oro y de plata en la contrarreloj de hombres.

Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Etapa 1PruebaRamaCategoríaRecorrido
martes 17 de marzocontrarrelojfemeninajuvenil14,5 km
martes 17 de marzocontrarrelojmasculinajuvenil22,6 km
martes 17 de marzocontrarrelojfemeninaélite y sub-2331,4 km
Etapa 2
jueves 19 de marzocontrarrelojmasculinasub-2336 km
jueves 19 de marzocontrarrelojmasculinaélite43,1 km
Etapa 3
viernes 20 de marzorutafemeninajuvenil67 km
viernes 20 de marzorutamasculinajuvenil120,6 km
Etapa 4
sábado 21 de marzorutafemeninaélite y sub-23120,6 km
sábado 21 de marzorutamasculinasub-23160,8 km
Etapa 5
domingo 22 de marzorutamasculinaélite197,6 km

Hora y dónde ver en vivo el Campeonato Panamericano de Ruta 2026

  • Martes 17 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.

Canal: RCN

  • Jueves 19 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.

Canal: RCN

  • Viernes 20 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.

Canal: RCN

  • Sábado 21 de marzo: 10:30 - 12:30 p.m.

Canal: RCN

  • Domingo 22 de marzo: 11:30 - 1:30 p.m.

Canal: RCN

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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