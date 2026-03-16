Wílmar Paredes y Diana Peñuela, campeones de la Clásica de Rionegro 2026

Los integrantes del podio masculino de la Clásica de Rionegro 2026: Sebastián Castaño (izq), Wílmar Paredes y Juan Diego Hoyos (der). Foto: anderson b

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El ciclista antioqueño Wilmar Paredes, integrante del Team Medellín EPM, se consagró como el nuevo campeón de la vigesimoprimera edición de la Clásica de Rionegro 2026. Paredes logró suceder en el trono a Rodrigo Contreras (NU Colombia) tras tres jornadas de intensa competencia en el oriente antioqueño.

Al vencedor lo acompañaron en el podio final dos corredores de la escuadra Team Sistecrédito. El antioqueño Sebastián Castaño alcanzó la segunda posición de la clasificación general a 18 segundos del liderato, mientras que su compañero, el caldense Juan Diego Hoyos, cerró el cuadro de honor en la tercera casilla, a 22 segundos.

La fracción definitiva consistió en un exigente circuito urbano de 105 kilómetros de extensión total en el municipio de Rionegro. Fueron 98 los corredores inscritos que completaron las 15 vueltas a un trazado de siete kilómetros que incluyó el duro ascenso a la glorieta de Los Tanques. La velocidad media fue de 44 km/h.

En la categoría juvenil, el antioqueño Jáider Muñoz se destacó como el mejor de los jóvenes al finalizar en el octavo lugar de la clasificación general absoluta. El pedalista del Team Sistecrédito B mostró buenas condiciones sobre el asfalto y finalizó a 49 segundos de Wílmar Paredes.

La tercera y última etapa de la carrera fue ganada por el velocista Johan Colón, del equipo GW Erco Sportfitness. Colón impuso su potencia en un remate masivo tras dos horas y veintitrés minutos de esfuerzo, superando en la propia línea de meta a su compañero Nicolás Gómez y al líder Wilmar Paredes.

Diana Peñuela, campeona de la rama femenina

En la jornada de cierre para las damas, la caldense Diana Carolina Peñuela ratificó su jerarquía al imponerse en solitario con un tiempo de una hora y treinta y un minutos. La pedalista del Team Sistecrédito superó por escasos segundos a las jóvenes promesas Angie Londoño y Luciana Osorio, quienes completaron el podio de la etapa.

La clasificación general femenina quedó bajo el dominio absoluto del Team Sistecrédito, con Peñuela alzándose con el título de campeona. El podio final lo integraron sus compañeras Erika Milena Botero, quien terminó a once segundos de diferencia, y Natalia Garzón, que se ubicó tercera a 19 segundos de la ganadora.

Tras este cierre en Antioquia, el calendario nacional traslada su atención hacia Montería para el inicio del Campeonato Panamericano de Ruta 2026. La capital cordobesa recibirá desde este 16 de marzo a los seleccionados continentales, quienes disputarán las medallas en las categorías élite, sub-23 y juvenil sobre las vías del departamento de Córdoba.

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