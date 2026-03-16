Daniel Felipe Martínez, el ciclista que nadie ve

Daniel Felipe Martínez, en la París Niza. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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La bicicleta de Daniel Felipe Martínez resbaló apenas un segundo. Un instante mínimo. El tipo de segundo que en el ciclismo puede borrar una carrera entera o convertirla en leyenda. Última etapa de la París–Niza. Menos de 50 km a la meta.

Curva cerrada, pelotón tenso, la carretera húmeda y el murmullo nervioso de las ruedas tocándose. Su compañero Alexandr Vlasov lo cierra. De pronto, el golpe. La bicicleta del colombiano se deslizó y el cuerpo cayó contra el andén con ese sonido seco que hace que el ciclismo se quede en silencio por un momento.

Martínez quedó tendido unos segundos. La bicicleta a un lado. El grupo de favoritos alejándose. El segundo lugar de la clasificación general, ese podio enorme detrás del campeón Jonas Vingegaard, empezó a escaparse mientras el pelotón desaparecía en la curva.

Pero Martínez se levantó. Se sacudió el polvo del uniforme, revisó la bicicleta y volvió a pedalear. En el ciclismo la épica no siempre está en atacar. A veces está simplemente en levantarse.

Ese segundo lugar en París-Niza, sostenido después de una caída, no es solo una posición en una clasificación. Es otra escena en la historia de un corredor que lleva años compitiendo entre los mejores del mundo sin hacer ruido. Daniel Felipe Martínez es, quizá, el ciclista que nadie ve.

Hay ciclistas que hacen ruido. Ganan una etapa y el mundo habla de ellos durante semanas. Lanzan un ataque espectacular y el pelotón entero gira la cabeza. Y hay otros que construyen su carrera de otra manera. Sin estruendo. Sin espectáculo. Sin titulares permanentes. Martínez pertenece a ese segundo grupo.

El suyo es el oficio del ciclista silencioso: el corredor que aparece siempre cuando las carreras se ponen duras, cuando las montañas empiezan a seleccionar al pelotón y cuando solo quedan los mejores.

Ganó la Vuelta al País Vasco, una de las carreras más exigentes del calendario europeo, una prueba que suele ser territorio de escaladores de élite. También conquistó el Critérium du Dauphiné, una carrera que históricamente funciona como el gran examen antes del Tour de Francia. Ha sido campeón nacional de contrarreloj de Colombia en cuatro ocasiones, un título que exige precisión, potencia y una disciplina mental que pocos corredores dominan.

Quizá uno de los momentos que mejor explica quién es Daniel Felipe Martínez ocurrió en la subida a Sega di Ala, en el Giro de Italia de 2021. Egan Bernal, vestido de rosa, entró en crisis cuando Simon Yates atacó y la montaña empezó a romper las piernas del pelotón. Entonces apareció Martínez. Lo esperó, se puso a su rueda, lo animó y lo llevó hasta la meta para que el colombiano no perdiera el Giro. Bernal levantaría el trofeo días después en Milán. Pero en esa subida, cuando las fuerzas se iban y el título tambaleaba, quien sostuvo la carrera fue el ciclista que casi nadie miraba.

Y en 2024 logró un resultado que en cualquier país con tradición ciclista sería portada durante semanas: fue subcampeón del Giro d’Italia. Ser segundo en el Giro no es un detalle estadístico. Es resistir tres semanas de montaña, ataques y desgaste frente a los mejores ciclistas del planeta. Fue segundo después de Tadej Pogacar, ni más ni menos.

Ser subcampeón del Giro es entrar en la historia del ciclismo. Pero en Colombia, curiosamente, fue apenas una noticia pasajera. En este país celebramos el ciclismo con devoción. Nos emocionamos con las etapas del Tour como si fueran finales de Mundial. Seguimos cada ataque de nuestros corredores en las montañas de Europa.

Pero también tenemos una memoria extraña. Celebramos a los campeones y está bien que así sea, pero olvidamos con demasiada facilidad a quienes sostienen el nivel durante años. El podio del Giro de Daniel Felipe Martínez duró lo que dura hoy una tendencia en redes sociales: unas horas, quizá un día. Después vino el silencio.

Tal vez porque no es un ciclista de gestos exagerados. Tal vez porque no es un corredor mediático. Tal vez porque simplemente pedalea. Y en un país donde el ruido suele pesar más que la constancia, eso puede resultar paradójicamente invisible. Por eso Martínez sigue siendo, para muchos, el ciclista que nadie ve.

El ciclismo, como la vida, también tiene temporadas oscuras. Para Martínez, 2025 fue una de ellas. No ganó carreras. No levantó trofeos. Fue un año marcado por lesiones, por momentos de incertidumbre, por esa sensación incómoda que tienen los deportistas cuando el cuerpo deja de responder como antes. Hubo semanas en las que simplemente intentaba volver.

Volver a entrenar. Volver a competir. Volver a encontrarse con la bicicleta. No fue un año de victorias. Fue un año de resistencia. Y en el ciclismo, resistir también es una forma de grandeza.

Por eso la escena de Niza tiene algo profundamente simbólico. La caída. La bicicleta en el suelo. El grupo alejándose. Y luego la persecución. Martínez volvió a levantarse, volvió a pedalear y volvió a defender un lugar entre los mejores. Como si su carrera entera estuviera contenida en ese gesto.

Porque si algo ha definido la trayectoria de Daniel Felipe Martínez es precisamente eso: la capacidad de mantenerse. De seguir pedaleando mientras el ciclismo y muchas veces la atención del país mira hacia otro lado.

Tal vez por eso la historia de Daniel Felipe Martínez merece ser contada de otra manera. No como la del ciclista que gana una carrera y desaparece. Sino como la del corredor que ha construido, paso a paso, una de las trayectorias más sólidas del ciclismo colombiano contemporáneo.

Un campeón del Dauphiné. Un ganador de la Vuelta al País Vasco. Un subcampeón del Giro de Italia. Un múltiple campeón nacional de contrarreloj. Y ahora, también, subcampeón de París-Niza. Resultados que en cualquier otra geografía ciclista serían motivo de orgullo permanente. Pero aquí, muchas veces, pasan casi en silencio.

Mientras tanto, Daniel Felipe Martínez sigue haciendo lo suyo. Pedaleando. Ganando. Resistiendo. Y tal vez ese sea el verdadero retrato de su carrera: el de un ciclista silencioso que sigue compitiendo entre los mejores del mundo mientras muchos todavía no lo miran. El ciclista que nadie ve.

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