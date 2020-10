Cancelada la primera etapa de la Vuelta a Antioquia

La organización de la carrera tomó la decisión por probabilidad de derrumbe en la vía. La edición 47 iniciará este miércoles.

Aunque era algo de lo que ya se hablaba desde la noche anterior, solo hasta este martes la organización de la Vuelta a Antioquia confirmó que la primera etapa, entre Santa Fe y La Pintada, fue cancelada por problemas en la vía.

“Actualmente los tramos por los que debe pasar la primera etapa han sido afectados por la fuerte ola invernal”, dice el comunicado dado a conocer en horas de la mañana.

Así las cosas, la competencia iniciará el miércoles con la jornada que partirá desde La Pintada y terminará Betania. Un tramo de 138 kilómetros con dos metas volantes y un premio de primera categoría.

¿Por qué se habló de que no había permisos?

Usualmente, las organizaciones de las carreras ciclísticas en el país deben gestionar, con mucho tiempo de anterioridad, los permisos respectivos para el cierre vial por donde se llevarán a cabo las pruebas. Esto se hace ante Invías y las respectivas concesiones que están a cargo de las carreteras por las que va a pasar la carrera.

“Siempre pasa lo mismo. No hacen eso a tiempo y, claro, trastocan todo el itinerario. No es posible que esto esté pasando hoy en día, cuando ya se sabe que hay que hacer esos procesos con mucho tiempo de anterioridad”, le dijo a El Espectador el director de uno de los equipos que hacen parte de la competencia.

Sin embargo, la organización ratificó que no se trató de temas de negligencia y falta de plantación, sino que la decisión se tomó para cuidar del pelotón y tener todas las medidas de seguridad en la vía.

No es la primera vez que algo sucede en esta carrera. Hace dos años -por nombrar una- la prueba no pudo partir de Bello porque no había permisos para transitar y para los debidos cierres.

Así las cosas, la edición 47 de la cita más importante del departamento tendrá que esperar un día más para ver acción.