Los ciclistas británicos explicaron este miércoles por qué se decidió apostarle a un equipo latinoamericano en el Tour y dejarlos a ellos para ganar la Vuelta a España y el Giro de Italia.

El Tour de Francia está a la vuelta de la esquina. La carrera más añorada del ciclismo empezará este 29 de agosto y los equipos estarán confirmando estos días a los integrantes que disputarán el título que defiende el colombiano Egan Bernal.

Muchos son los rumores que rodean al equipo británico del Ineos sobre su presente y su futuro más inmediato. El equipo, que anunció que su apuesta para el Tour de Francia este año no tiene en cuenta a Chris Froome y Geraint Thomas, dos hombres de la casa que ya ganaron esta carrera en los años anteriores, tendrá en sus filas a Egan Bernal, al ecuatoriano Richard Carapaz, el costarricense Andrey Amador, el español Jonathan Castroviejo, el polaco Michal Kwiatkowski, el galés Luke Rowe, el ruso Papel Sivakov y el neerlandés Dylan Van Baarle.

Tuvimos que hacer un ajuste. Si miras de dónde vengo después de mi accidente, ya estoy feliz de poder reanudar la carrera profesional. Siento que ahora no puedo aportar lo que se necesita en el equipo para el Tour de Francia. La Vuelta es un objetivo más realista. Vuelvo después de una fuerte caída en la que sufrí muchas fracturas. No tengo más dolores, pero hay que ir paso a paso “, explica Froome.

Después de su participación en el Dauphiné, donde se clasificó en el puesto 71 a casi hora y media del vencedor, quedó claro para el Ineos que su estado de forma no era el adecuado para el Tour que comienza el día 29 en Niza, de ahí que los técnicos convocaran al ecuatoriano Richard Carapaz para ocupar su puesto, así como destinar al galés Geraint Thomas para el Giro de Italia.

Thomas, que ganó el Tour de Francia en 2018, afirmó que “Estaba en muy buena forma este año, un poco como el que tuve en el Tour de 2018, pero me ilusiona volver al Giro, siempre quise volver a esta carrera. (...) Me encanta el país, los aficionados, las carreteras y la comida. Es una carrera que siempre he disfrutado y estoy deseando volver. Es bueno tener por fin un calendario definitivo y saber exactamente qué voy a hacer “.