De acuerdo a la investigación realizada por Radio Nacional de Colombia (RTVC), Indersantander destinó 591 millones de pesos para el desarrollo del Giro de Rigo, un evento de dos días y que contó con el aval del gobernador, ya que se consideró como una oportunidad de incentivar el turismo para el departamento.

El problema cuenta con diferentes actores e instituciones, en primera instancia no fue la Secretaría de Turismo la que destinó el rubro indicado sino el Instituto Departamental de Recreación y Deporte, que tiene como finalidad fomentar el desarrollo en todos los ámbitos de los deportistas de la región.

Por esta razón, diferentes ciclistas del departamento manifestaron su descontento frente a la decisión adoptada por Indersantander, puesto que en diferentes situaciones solicitaron el apoyo del Instituto y no recibieron respuestas.

Son tres ciclistas los que manifestaron en forma de denuncia la falta de apoyo y recursos por parte del departamento: Luisa Sanabria, Yeison Rojas y Emanuel Cáceres.

El caso de Luisa Sanabria se da luego de las pruebas que debía presentar para integrar la selección de Santander, le pidieron 170.00 pesos y al momento de presentarlos no se contaba con los recursos para garantizarle seguridad a los deportistas, “a la hora de organizar los chequeos no hay una ambulancia, no hay acompañamiento de la Policía, no hay hidratación o alguna ayuda para los deportistas, no tenemos alguna garantía de que si tenemos un accidente nos vayan a transportar o estaremos bien”, afirmó Sanabria.

Por el lado de Emanuel Cáceres, tras conseguir el sexto lugar en el Campeonato Juvenil de Ruta, no contaba con el dinero suficiente para desplazarse entre el final de la competencia y el lugar de descanso, esto por falta de recursos que según el ciclista la respuesta que recibió por parte de Indersantander fue, “pues vayan, si quieren paguen de su bolsillo”.

No alejado de la realidad de Cáceres, Yeison Rojas solicitó un monto de 16.000 millones de pesos para su equipo y poder participar en una competencia nacional en representación de Santander y así lo que expresan los padres del deportista es lo siguiente: “Pasamos la carta al Indersantander y nos mamaron gallo, nos hicieron perder tiempo a los deportistas y los padres, para después darnos una respuesta que en el Inder no había plata y que nos tocaba pagar todo el viaje”.

Los deportistas de la región alegan el contrato y el dinero invertido en un evento privado y con duración de dos días ante las negativas de poder participar en nombre del departamento en otro tipo de competencias.

José del Carmen Martínez, presidente de la Liga Santandereana de Ciclismo, afirmó que los dineros destinados al equipo masculino de cara a la Vuelta al Porvenir en su totalidad suman 12 millones de pesos, pero “van a ir gracias al esfuerzo que están haciendo los padres de familia”.

En lo que respecta al Tour Femenino, no se cuenta con un equipo para competir. ”Esa situación genera inconformismo y no nos deja tranquilos porque esos recursos se han utilizado como fortín político. (...) [Estos eventos privados traen a la región positivismo, activan el comercio, pero no beneficia al ciclismo santandereano en absolutamente nada”, concluyó Martínez tras la confirmación del evento del Giro de Rigo.

Según la investigación de RTVC, Indersantander sí ha generado recursos de carácter monetario a favor del ciclismo, en cuatro contratos suscritos en el Instituto y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Tres de esos contratos no alcanzan a completar 22 millones de pesos, el cuarto es de 360 millones de pesos, el cual se reflejó en la Vuelta al Gran Santander.

En total, serían 382 millones los destinados por Indersantander para el desarrollo y acompañamiento de todos los involucrados en la representación ciclística del departamento, frente a los 591 millones que invirtieron en un evento privado.

Hasta el momento Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, ni la oficina de prensa de Rigoberto Urán, se han pronunciado al respecto.