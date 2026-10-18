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Clásico RCN 2026: Duelo de titanes por la corona

Diego Camargo defiende la corona ante los aspirantes del NU Colombia y el Sistecrédito. El Espectador dialogó con los protagonistas sobre sus estrategias y los retos de un recorrido que tendrá en la montaña el veredicto inapelable.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
Diego Camargo, integrante del Team Medellín y vigente campeón del Clásico RCN. / Ánderson Bonilla.
Diego Camargo, integrante del Team Medellín y vigente campeón del Clásico RCN. / Ánderson Bonilla.
Foto: Anderson Bonilla

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Diego Camargo tiene argumentos para defender su corona, pero el camino hacia un nuevo título en el Clásico RCN estará lejos de ser sencillo. El corredor del Team Medellín llega como campeón defensor y además viene de consagrarse en la Vuelta a Colombia 2026, respaldado por una escuadra que viene dominando buena parte de las principales pruebas del calendario ciclístico nacional. Sin embargo, el Team Sistecrédito y el Nu Colombia tienen corredores con aspiraciones y alternativas para intentar destronarlo en una edición que tendrá en la montaña…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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