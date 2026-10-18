Clásico RCN 2026: Duelo de titanes por la corona

Diego Camargo tiene argumentos para defender su corona, pero el camino hacia un nuevo título en el Clásico RCN estará lejos de ser sencillo. El corredor del Team Medellín llega como campeón defensor y además viene de consagrarse en la Vuelta a Colombia 2026, respaldado por una escuadra que viene dominando buena parte de las principales pruebas del calendario ciclístico nacional. Sin embargo, el Team Sistecrédito y el Nu Colombia tienen corredores con aspiraciones y alternativas para intentar destronarlo en una edición que tendrá en la montaña…

Diego Camargo tiene argumentos para defender su corona, pero el camino hacia un nuevo título en el Clásico RCN estará lejos de ser sencillo. El corredor del Team Medellín llega como campeón defensor y además viene de consagrarse en la Vuelta a Colombia 2026, respaldado por una escuadra que viene dominando buena parte de las principales pruebas del calendario ciclístico nacional. Sin embargo, el Team Sistecrédito y el Nu Colombia tienen corredores con aspiraciones y alternativas para intentar destronarlo en una edición que tendrá en la montaña sus momentos decisivos.

El poderío del Team Medellín quedó en evidencia en la Vuelta a Colombia de este año. Aunque la carrera tuvo que terminar anticipadamente por el terremoto, después de cinco etapas disputadas la escuadra antioqueña ganó todas las jornadas y confirmó su capacidad para marcar diferencias en el pelotón nacional. Camargo, que se quedó con el título de la competencia, vuelve a ser la referencia entre los aspirantes a la victoria en el Clásico RCN.

Publicidad

Pero una carrera de nueve etapas no se resuelve únicamente con antecedentes. La capacidad para administrar esfuerzos, aprovechar las oportunidades y responder a los ataques será determinante, especialmente ante equipos que llegan con más de una carta para disputar la general.

Sistecrédito desafía al favorito

Uno de los corredores que puede convertirse en una amenaza para Camargo es Edgar Andrés Pinzón, del Team Sistecrédito. El pedalista llega con confianza y altas expectativas, respaldado por el buen momento de sus compañeros, que vienen de competir en Venezuela y cuentan con ritmo de carrera. “Personalmente y como equipo venimos con grandes expectativas. Todos los compañeros vienen en gran estado, así que hay ritmo de carrera, confianza y tranquilidad. En el equipo no hay presión”, explicó Pinzón.

Le puede interesar

La escuadra también tiene a Wilson Peña, un corredor experimentado que ha subido al podio en varias ocasiones tanto en la Vuelta a Colombia como en el Clásico RCN, pero que todavía busca conquistar el título en alguna de estas competencias. Para Pinzón, su compañero será la principal carta del equipo, aunque la carretera será la que determine quién está en mejores condiciones para disputar la general.

“Wilson siempre será el ‘capo’ del equipo, será la carta principal. Saldremos con ese objetivo de apoyarlo y ya la carrera irá poniendo a cada uno en su lugar. Si estoy yo o algún compañero en la disputa de la general, nos apoyaremos”, señaló en diálogo con este diario.

La estrategia del Sistecrédito puede convertirse en un factor interesante ante el favoritismo del Team Medellín. Pinzón considera que su escuadra tiene varias opciones para buscar protagonismo y no descarta que la carrera les permita aprovechar esa fortaleza colectiva. La clave estará en identificar al corredor mejor ubicado y con mejores sensaciones cuando aparezcan los ascensos que seleccionarán a los candidatos.

NU, con Jamaica y Contreras

Otro equipo con argumentos para discutirle el título a Camargo es el NU Colombia. La escuadra cuenta con Rodrigo Contreras, dos veces campeón de la Vuelta a Colombia y del último Tour Colombia, disputado en 2024, y con Javier Jamaica, quien firmó resultados destacados en las últimas temporadas.

Contreras tiene experiencia y un palmarés que lo convierten en un rival obligado para cualquier favorito. Sin embargo, el Clásico RCN sigue siendo una carrera que se le ha resistido. A su favor cuenta con un equipo que, según explicó, llega motivado y con varias alternativas para buscar protagonismo. “Tenemos varias cartas para hacer algo bonito en el Clásico RCN. Javier Jamaica también está muy bien, al igual que Camilo Ardila y Sergio Luis Henao”, destacó el corredor.

Jamaica, por su parte, llega con una motivación adicional después de ganar la Clásica de El Carmen de Viboral hace dos semanas. El año pasado terminó tercero en el Clásico RCN y en la Vuelta a Colombia de 2026 fue segundo, detrás de Camargo, antes de que la carrera fuera cancelada. “Vengo muy bien. Venimos de ganar en El Carmen y creo que fue la mejor prueba de motivación para demostrar que venimos a luchar e intentar ganar ese Clásico, como lo hemos venido preparando este año”, afirmó Jamaica.

La presencia de dos corredores con posibilidades de disputar la general plantea una decisión estratégica para el NU Colombia. Sin embargo, Jamaica no ve esa situación como un problema, sino como una ventaja. “Ambos tenemos oportunidades y pienso que la ruta pone a todos en su lugar. Tenemos que aprovechar que cualquiera de los dos tiene grandes piernas para este Clásico. La carrera irá dictando sentencia, etapa a etapa. Lo importante es que tenemos claro que, en el momento debido, yo puedo trabajar para él o él puede trabajar para mí. Lo veo más como una ventaja táctica de cara a los demás equipos”, indicó.

El recorrido ofreció oportunidades para los velocistas en las primeras jornadas, pero también exigirá atención de los aspirantes a la clasificación general. El primer gran examen llegará mañana con la cuarta fracción, entre Ibagué y Sevilla, de 133 kilómetros. El ascenso del Alto de La Línea, seguido del Alto de Los Quesos cerca de la meta, pondrá a prueba las condiciones de los favoritos y podría producir las primeras diferencias importantes.

Después llegarán dos jornadas largas, entre Caicedonia y Cali, y entre Palmira y Anserma, antes de que la carrera se traslade a las montañas antioqueñas. La séptima etapa, con el paso por el Alto de Minas, y la octava, entre Bello y Santo Domingo, ofrecerán nuevas oportunidades para atacar y obligarán a los aspirantes a administrar y resistir para llegar con posibilidades de cara al desenlace.

La última palabra la tendrá la cronoescalada de 17,2 kilómetros entre el edificio de EPM, en Medellín, y el Alto de Las Palmas. Con una subida continua, la jornada final exigirá capacidad escaladora y un esfuerzo individual sostenido.

Diego Camargo parte con la ventaja de sus resultados recientes y el respaldo de un equipo acostumbrado a ganar y trabajar para él en busca de la clasificación general. Sin embargo, Pinzón, Peña, Jamaica y Contreras tienen argumentos sólidos para desafiarlo, mientras el recorrido ofrece suficientes escenarios para cambiar el rumbo de la carrera. El favoritismo del campeón tendrá que confirmarse en la montaña, en la que se definirá quién llega con mejores piernas y estrategias para quedarse con una nueva edición del “Duelo de Titanes”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador