Clásico RCN 2026: todo lo que debe saber antes del inicio de la carrera

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 comenzará este sábado 17 de octubre con una pregunta que atravesará las nueve etapas: ¿podrá Diego Camargo confirmar su condición de corredor más fuerte del calendario nacional o alguno de sus rivales encontrará la manera de destronarlo? El campeón defensor afrontará una edición de 1.272 kilómetros, repartidos en siete departamentos, con un recorrido que presenta jornadas para velocistas, media montaña, puertos de gran exigencia y una cronoescalada que será determinante.

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La edición 66 del denominado ‘Duelo de Titanes’ llega, además, con un significado especial. El terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto obligó a modificar las fechas inicialmente previstas para la competencia, que finalmente se disputará entre el 17 y el 25 de octubre. La carrera también rendirá homenaje a Rafael Antonio Niño, leyenda del ciclismo colombiano que falleció en julio y que conserva los récords de títulos tanto en el Clásico RCN como en la Vuelta a Colombia, con cinco y seis conquistas, respectivamente.

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Junto con la Vuelta a Colombia, el Clásico RCN es una de las competencias históricas del ciclismo nacional. Su recorrido vuelve a poner a prueba a las principales escuadras del país y permite medir el momento de sus corredores en una temporada en la que cada resultado cuenta para consolidar proyectos deportivos.

El homenaje a Rafael Antonio Niño le dará otra dimensión a la competencia. Conocido como el ‘Niño de Cucaita’, el boyacense fue una figura dominante durante los años setenta y comienzos de los ochenta. Sus seis títulos de la Vuelta a Colombia y cinco del Clásico RCN constituyen una marca histórica difícil de igualar. Fue, además, uno de los pioneros que abrió camino para los ciclistas colombianos en Europa, cuando competir en las grandes carreras internacionales era todavía una excepción.

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Diego Camargo, el hombre a vencer en el Clásico RCN 2026

En el plano deportivo, todas las miradas apuntan a Diego Camargo. El corredor del Team Medellín EPM defenderá el título conseguido en el Clásico RCN de 2025 y llega respaldado por su victoria en la Vuelta a Colombia de este año. Su rendimiento en la etapa reina, con final en el Alto del Sifón, dejó una señal de su capacidad para imponerse en los ascensos más exigentes.

Camargo tendrá, además, el respaldo de una formación con experiencia y alternativas para distintos escenarios. Óscar Sevilla, Walter Vargas y otros integrantes del equipo pueden aportar experiencia y capacidad táctica, mientras Wilmar Paredes será la principal carta para las llegadas rápidas.

Paredes llega con argumentos sólidos para disputar los embalajes. Ganó las primeras cuatro etapas de la Vuelta a Colombia de este año, según los antecedentes de la temporada, y ha conseguido múltiples victorias en carreras nacionales. Para el Team Medellín, tener opciones tanto en la clasificación general como en los finales masivos representa una ventaja: podrá buscar victorias parciales sin descuidar la defensa de la corona.

El desafío será administrar esa doble ambición. En una carrera con jornadas largas y varios puertos decisivos, proteger a Camargo será prioritario, pero también habrá oportunidades para que Paredes vuelva a demostrar su velocidad.

Los rivales que pueden cambiar el panorama

El Team Sistecrédito aparece entre los principales contendientes. Wilson Peña, subcampeón del Clásico RCN de 2025, tendrá una nueva oportunidad de disputar el título y contará con el respaldo de corredores como Édgar Pinzón y José Misael Urán. El equipo tiene argumentos para acompañar a su líder en la montaña y buscar alternativas ofensivas cuando la carrera empiece a seleccionar a los favoritos.

NU Colombia también presenta una combinación interesante de experiencia y actualidad. Rodrigo Contreras, ganador de la Vuelta a Colombia y del Tour Colombia de 2024, es un corredor capaz de responder en recorridos exigentes y en pruebas contra el cronómetro. Sin embargo, Javier Jamaica aparece como una de sus cartas más atractivas para esta edición.

Jamaica fue tercero en el Clásico RCN del año pasado, terminó segundo en la etapa del Alto del Sifón en la Vuelta a Colombia y viene de ganar la Clásica de El Carmen de Viboral. Su rendimiento reciente invita a considerarlo entre los aspirantes a la clasificación general. La incógnita será cómo distribuirá NU sus opciones entre Jamaica y Contreras, dos corredores que pueden tener protagonismo en los días decisivos.

Orgullo Paisa completa el grupo de escuadras que merecen especial atención. Kevin Castillo, campeón del Clásico RCN de 2024, conoce el camino hacia el título y buscará recuperar el protagonismo en una carrera que ya sabe ganar. A su lado, Yeison Reyes —también un corredor con condiciones para la montaña— puede convertirse en una alternativa si las jornadas de mayor exigencia abren oportunidades.

Las etapas que pueden decidir la carrera

El recorrido no dará demasiado margen para reservar fuerzas hasta el final. La primera etapa, entre Mosquera y Zipaquirá, tendrá 182,9 kilómetros y dos premios de montaña de segunda categoría, un escenario que puede favorecer las fugas, aunque también podría desembocar en una llegada masiva si los equipos de los velocistas controlan la jornada.

La segunda fracción, entre Funza y Honda, tendrá 131,3 kilómetros. Aunque incluye ascensos categorizados, el terreno posterior puede facilitar la reorganización del pelotón. La tercera, entre Honda y Villa Restrepo, en Ibagué, sobre 153,1 kilómetros, planteará un ascenso progresivo que exigirá resistencia y podría comenzar a seleccionar el grupo de aspirantes.

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El primer gran examen para la clasificación general llegará en la cuarta etapa, entre Ibagué y Sevilla, de 133 kilómetros. El recorrido contempla los ascensos del Perico, el Tigre y el Alto de La Línea, antes de un descenso y un nuevo desafío en el alto de Los Quesos, cerca de la meta. Será una jornada para observar quién tiene piernas para atacar y quién debe limitarse a defenderse.

La quinta etapa, entre Caicedonia y Cali, tendrá 171,7 kilómetros. El ascenso inicial puede abrir diferencias, pero el largo tramo posterior, más favorable, ofrece margen para que el pelotón neutralice los ataques. La sexta fracción, entre Palmira y Anserma, será la más larga de la carrera, con 225,2 kilómetros. Aunque buena parte del trayecto puede favorecer a los corredores resistentes, el ascenso final y el desgaste acumulado podrían generar movimientos en los últimos kilómetros.

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La séptima etapa, entre Supía y La Estrella, tendrá 121,6 kilómetros y el paso por el Alto de Minas, uno de los grandes puntos de atención de la carrera. Su ubicación en la recta final del recorrido la convierte en una oportunidad para que los favoritos intenten romper la clasificación antes de las dos jornadas definitivas.

La octava, entre Bello y Santo Domingo, de 136 kilómetros, ofrecerá otra oportunidad para los escaladores. El paso por el Alto de La Quiebra y el ascenso final hacia Santo Domingo pueden ser determinantes para quienes necesiten recuperar tiempo o ampliar diferencias antes de la última prueba.

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Las Palmas, el juez definitivo

La carrera terminará el domingo 25 de octubre con una cronoescalada individual de 17,2 kilómetros entre el edificio de EPM, en Medellín, y el Alto de Las Palmas. El recorrido partirá de unos 1.445 metros de altitud y terminará cerca de los 2.440, con un ascenso prácticamente continuo.

La jornada puede favorecer a los corredores con capacidad para sostener un esfuerzo individual en subida y convertir diferencias pequeñas en ventajas decisivas. Por eso, los aspirantes no solo tendrán que medir sus fuerzas en la montaña: también deberán administrar sus esfuerzos para llegar con opciones al último día.

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Camargo parte como referencia, pero Peña, Jamaica, Contreras y Castillo tienen argumentos para desafiarlo. El Clásico RCN ofrecerá nueve días para comprobar quién llega en mejores condiciones, qué equipos logran imponer su estrategia y qué corredor termina inscribiendo su nombre en una de las carreras más tradicionales del ciclismo colombiano.

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