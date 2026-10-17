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Clásico RCN 2026: todo lo que debe saber antes del inicio de la carrera

Conozca las fechas, el recorrido, las etapas, los favoritos y todos los detalles clave para seguir el Clásico RCN 2026, una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano.

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Juan Carlos Becerra
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Conozca las fechas, el recorrido, las etapas, los favoritos y todos los detalles clave para seguir el Clásico RCN 2026, una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano.

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El Clásico RCN Sistecrédito 2026 comenzará este sábado 17 de octubre con una pregunta que atravesará las nueve etapas: ¿podrá Diego Camargo confirmar su condición de corredor más fuerte del calendario nacional o alguno de sus rivales encontrará la manera de destronarlo? El campeón defensor afrontará una edición de 1.272 kilómetros, repartidos en siete departamentos, con un recorrido que presenta jornadas para velocistas, media montaña, puertos de gran exigencia y una cronoescalada que será determinante.

La edición 66 del denominado ‘Duelo de…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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