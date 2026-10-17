Clásico RCN 2026: Wílmar Paredes gana la primera etapa y se viste de líder

La jornada de este sábado comenzó a las 8:00 a. m. en Mosquera, Cundinamarca, en medio del frío característico de las primeras horas de la mañana, que invitaba a tener un tinto a la mano antes de la salida del pelotón. Así arrancó la primera etapa del Clásico RCN 2026, con varios corredores buscando protagonismo desde los kilómetros iniciales y disputando los puntos de las metas volantes y los premios de montaña.

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Juan Diego Estupiñán, corredor del equipo Boyacá es para Vivirla, protagonizó una fuga que le permitió sumar puntos importantes en las metas volantes y convertirse en el primer líder de esta clasificación. Por su parte, Brian Molano, del equipo EBSA, se quedó con el liderato de la montaña. De esta manera, dos corredores de escuadras boyacenses destacaron en las clasificaciones secundarias de la jornada.

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Durante el recorrido se presentaron varios ataques y movimientos en busca de los puntos de los esprints especiales, las metas volantes y los premios de montaña. Sin embargo, con el paso de los kilómetros, el pelotón comenzó a tomar el control de la competencia a medida de que se acercaba a la línea de meta en Zipaquirá.

A falta de unos 60 kilómetros para la meta, el Team Medellín se puso al frente y comenzó a imponer el ritmo de carrera. La escuadra antioqueña trabajó de manera organizada para controlar los movimientos de sus rivales y preparar una llegada favorable para Wílmar Paredes. Óscar Sevilla, Walter Vargas y otros integrantes del equipo contribuyeron en el trabajo colectivo, manteniendo el control del grupo y respaldando las opciones de victoria de su compañero.

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Wilmar Paredes remató con autoridad

En el desenlace, Wilmar Paredes, pedalista antioqueño de 30 años, respondió al trabajo de su equipo y se impuso tras un movimiento decisivo en el tramo final. El corredor del Team Medellín exhibió su potencia en los últimos metros y cruzó la línea de meta con una ventaja de dos bicicletas sobre sus perseguidores.

El podio de esta primera fracción del Duelo de Titanes lo completaron Kevin Castillo y Alejandro Osorio, ambos de Orgullo Paisa. Con este triunfo, Paredes no solo se adjudicó la victoria de etapa, sino que también se convirtió en el primer líder de la clasificación general del Clásico RCN 2026. Fue un comienzo ideal para el Team Medellín, que demostró su capacidad para controlar la carrera y definir la llegada a su favor.

La victoria de Paredes en Zipaquirá representa, además, un impulso para las aspiraciones del Team Medellín, que busca mantener su protagonismo en una de las competencias más importantes del calendario ciclístico colombiano. Para lograr ese cometido tendrá que disputar con otros equipos fuertes como NU Colombia y Sistecrédito.

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