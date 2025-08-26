Clasificación general en La Vuelta a España 2025: ¿cómo quedaron los colombianos?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El británico Ben Turner, del Ineos, se impuso este martes en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025, disputada entre Susa (Italia) y Voiron (Francia).
Turner venció al esprint a Jasper Philipsen y no pudo contener las lágrimas tras cruzar primero la meta.
😍 Voilà! 💪 BIG BEN DOES IT! | ¡Vaya VICTORIÓN!#LaVuelta25 pic.twitter.com/NXAh3mjY9e— La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2025
En la clasificación general hubo cambios importantes: Jonas Vingegaard cedió el liderato y ahora el francés David Gaudu es el nuevo portador del maillot rojo, ambos con el mismo tiempo, pero favorecido el del Groupama-FDJ por mejores posiciones en las etapas.
Giulio Ciccone marcha tercero a seis segundos, mientras que Egan Bernal se mantiene cuarto a 14 segundos.
😍 Take a look at the stage 4️⃣ standings:— La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2025
¡Estas son las clasificaciones de la etapa 4️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/YRUI53ilP5
Así van los colombianos
Por el lado colombiano, Bernal es el mejor ubicado en la general con su cuarto puesto, seguido por Santiago Buitrago en la séptima casilla a 16 segundos.
Harold Tejada se sostiene en el puesto 22, Sergio Higuita avanzó al 51 y Brandon Rivera escaló hasta el 60. Más atrás aparecen Esteban Chaves (117) y Juan Guillermo Martínez (119).
La próxima etapa será una contrarreloj por equipos de 24 kilómetros en Figueres, España, que pondrá a prueba la coordinación de las escuadras en la lucha por la clasificación.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador