Clasificación general en La Vuelta a España 2025: ¿cómo quedaron los colombianos?

Egan Bernal, el líder del Ineos. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El británico Ben Turner, del Ineos, se impuso este martes en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025, disputada entre Susa (Italia) y Voiron (Francia).

Turner venció al esprint a Jasper Philipsen y no pudo contener las lágrimas tras cruzar primero la meta.

En la clasificación general hubo cambios importantes: Jonas Vingegaard cedió el liderato y ahora el francés David Gaudu es el nuevo portador del maillot rojo, ambos con el mismo tiempo, pero favorecido el del Groupama-FDJ por mejores posiciones en las etapas.

Giulio Ciccone marcha tercero a seis segundos, mientras que Egan Bernal se mantiene cuarto a 14 segundos.

😍 Take a look at the stage 4️⃣ standings:



¡Estas son las clasificaciones de la etapa 4️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/YRUI53ilP5 — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2025

Así van los colombianos

Por el lado colombiano, Bernal es el mejor ubicado en la general con su cuarto puesto, seguido por Santiago Buitrago en la séptima casilla a 16 segundos.

Harold Tejada se sostiene en el puesto 22, Sergio Higuita avanzó al 51 y Brandon Rivera escaló hasta el 60. Más atrás aparecen Esteban Chaves (117) y Juan Guillermo Martínez (119).

La próxima etapa será una contrarreloj por equipos de 24 kilómetros en Figueres, España, que pondrá a prueba la coordinación de las escuadras en la lucha por la clasificación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador