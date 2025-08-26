No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Clasificación general en La Vuelta a España 2025: ¿cómo quedaron los colombianos?

Egan Bernal y Santiago Buitrago se mantienen en el top-10 y siguen entre los mejores de la carrera.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025 - 04:48 p. m.
Egan Bernal, el líder del Ineos.
Egan Bernal, el líder del Ineos.
Foto: Getty Images
El británico Ben Turner, del Ineos, se impuso este martes en la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025, disputada entre Susa (Italia) y Voiron (Francia).

Turner venció al esprint a Jasper Philipsen y no pudo contener las lágrimas tras cruzar primero la meta.

En la clasificación general hubo cambios importantes: Jonas Vingegaard cedió el liderato y ahora el francés David Gaudu es el nuevo portador del maillot rojo, ambos con el mismo tiempo, pero favorecido el del Groupama-FDJ por mejores posiciones en las etapas.

Giulio Ciccone marcha tercero a seis segundos, mientras que Egan Bernal se mantiene cuarto a 14 segundos.

Así van los colombianos

Por el lado colombiano, Bernal es el mejor ubicado en la general con su cuarto puesto, seguido por Santiago Buitrago en la séptima casilla a 16 segundos.

Harold Tejada se sostiene en el puesto 22, Sergio Higuita avanzó al 51 y Brandon Rivera escaló hasta el 60. Más atrás aparecen Esteban Chaves (117) y Juan Guillermo Martínez (119).

La próxima etapa será una contrarreloj por equipos de 24 kilómetros en Figueres, España, que pondrá a prueba la coordinación de las escuadras en la lucha por la clasificación.

Por Redacción Deportes

