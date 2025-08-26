Inspiradora gesta: japonés de 102 años rompió récord, conquistó cima de Monte Fuji

Kokichi Akuzawa (der.), en su ascenso al Monte Fuji. Foto: AFP y X

¡Récord histórico en Japón! Kokichi Akuzawa, un japonés de 102 años y 51 días, se convirtió en la persona de mayor edad en alcanzar la cima del monte Fuji (3.776 m), la montaña más alta y simbólica de Japón.

Su hazaña fue certificada por el Libro Guinness de los Récords, que lo reconoció oficialmente como el nuevo dueño de esta marca mundial.

Un centenario con vida de montaña

Akuzawa nació en 1923, en la región de Gunma, y a lo largo de su vida ha combinado su oficio de ganadero con una pasión duradera por el montañismo. Ya había subido al Fuji antes, la última vez a los 96 años, y desde hace décadas lidera el Club de Montañismo de Gunma, una agrupación que inspira a nuevas generaciones de senderistas.

Su historia es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que, a comienzos de 2025, sufrió una serie de problemas de salud: una caída, un herpes zóster y un fallo cardíaco que lo llevó a hospitalización.

Su familia temía que fuera el final de sus expediciones, pero contra todo pronóstico se recuperó y retomó sus entrenamientos.

Preparación y disciplina antes del récord

La receta de Akuzawa fue simple y constante: caminaba una hora cada mañana y casi todas las semanas subía montañas más pequeñas.

En su cumpleaños 99, incluso coronó el monte Nabewariyama (1.272 m). Esta constancia lo mantuvo activo y en condiciones de desafiar nuevamente al Fuji.

“Mi papá nunca dejó de moverse”, contó su hija Yukiko. “Cuando otros habrían pensado en retirarse, él seguía mirando hacia las montañas”.

La ascensión al Fuji paso a paso

El reto comenzó a principios de agosto con la preparación de la hazaña. Después, vino el ascenso por la popular ruta Yoshida, acompañado de su hija de 70 años, su nieta enfermera y un pequeño grupo de montañistas. Dividió la subida en tres días, con descansos en refugios de altura.

En la novena estación, cuando el aire se volvía más delgado, Akuzawa pensó en abandonar. Sin embargo, su hija lo animó a seguir, recordándole todo lo que había superado ese año.

Finalmente, alcanzó la cima y firmó en el libro de visitas del santuario Fujisan Sengen, dejando su nombre inscrito en la historia.

Una hazaña que trasciende la edad

Lo más sorprendente es la humildad con la que Akuzawa recibió la noticia de su récord. “No fue nada especial”, dijo, restándole importancia al logro. Sin embargo, su historia tiene un fuerte simbolismo: demuestra que la disciplina, la perseverancia y la dignidad en el envejecimiento pueden romper barreras que parecen imposibles.

El Monte Fuji, considerado un ícono espiritual y cultural en Japón, añade una resonancia poética a esta hazaña. Un hombre que superó enfermedades y estereotipos sobre la vejez alcanzó la cima de la montaña que simboliza la fortaleza del espíritu japonés.

Reacciones y eco mundial

Su hija Yukiko, de 75 años, destacó su voluntad inquebrantable y la rapidez con la que se recuperó de sus problemas de salud. En un país donde los centenarios abundan, Akuzawa es hoy una inspiración que demuestra que la longevidad puede ir de la mano con la actividad física y la pasión.

En redes sociales, su hazaña dio la vuelta al mundo. Fue celebrado como un ejemplo de resiliencia y coraje, motivando no solo a montañistas, sino también a personas comunes que enfrentan desafíos de salud o edad avanzada.

¿Un último Fuji?

Cuando le preguntaron si volvería a intentarlo, respondió con una sonrisa: “No”. Sin embargo, dejó entreabierta la puerta a una posible nueva aventura: “Quizás cambie de opinión”.

Lo cierto es que Kokichi Akuzawa ya dejó su nombre grabado en la historia como el hombre más longevo en conquistar el monte Fuji, un testimonio de que nunca es tarde para seguir escalando sueños.

