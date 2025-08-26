No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Empieza un Eurobasket cargado de estrellas: Jokic, Doncic, Antetokounmpo y más

Este miércoles empieza uno de los campeonatos europeos que más expectativa ha despertado en los últimos años. Así como habrá grandes estrellas, también habrá importantes ausencias. Esta es la lista completa.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025 - 03:54 p. m.
Antetokounmpo lidera a Grecia, Jokic a Serbia y Doncic a Eslovenia. Se juntarán en el campeonato tres de los mejores basquetbolistas del mundo.
Foto: FIBA
Foto: FIBA
El Eurobasket 2025 de la FIBA comienza este miércoles 27 de agosto y se extenderá hasta el 14 de septiembre, con la promesa de convertirse en uno de los torneos más brillantes de la historia reciente.

La constelación de figuras que aterriza en las múltiples sedes que tendrá el torneo ha disparado la expectativa, en un certamen que mezcla tradición, nuevas generaciones y la eterna incógnita de quién logrará destronar a los campeones vigentes.

Estrellas bajo los reflectores

El torneo estará marcado por tres nombres que hoy dominan el baloncesto mundial: Nikola Jokic (Serbia), Giannis Antetokounmpo (Grecia) y Luka Doncic (Eslovenia).

El primero, triple MVP de la NBA y campeón con Denver Nuggets, busca el oro continental que aún se le resiste.

El griego, dos veces Jugador Más Valioso en la liga estadounidense, intentará llevar a su selección a las primeras medallas de su historia.

Y Doncic, que ya ganó el Eurobasket en 2017 con apenas 18 años y que ahora inicia su etapa en Los Ángeles Lakers, quiere volver a encender la magia en Europa.

A su lado, otras figuras prometen acaparar miradas: Lauri Markkanen (Finlandia), Franz Wagner (Alemania), Kristaps Porzingis (Letonia), Jonas Valanciunas (Lituania), Alperen Sengün (Turquía), Nikola Vucevic (Montenegro) y el español Santi Aldama, emergen como protagonistas de un campeonato cargado de talento.

Las bajas que cambian el panorama

No todo será brillo. Varias selecciones llegan mermadas por ausencias clave. Francia, habitual candidata, no podrá contar con Victor Wembanyama, Rudy Gobert ni Evan Fournier.

Lituania perderá a Domantas Sabonis, mientras que España, campeona en 2022, afronta una renovación sin piezas como Lorenzo Brown, Usman Garuba y Álex Abrines. También Italia, Alemania, Polonia y Bosnia sufren bajas de hombres que han sido fundamentales en los últimos años.

Estas ausencias abren la puerta a sorpresas y obligan a los entrenadores a reestructurar esquemas y roles, en un campeonato que pocas veces llega con tanta paridad.

Favoritos y candidatos al título

Por nombres, Serbia aparece como gran favorita, respaldada por Jokic y Bogdan Bogdanovic bajo la batuta del veterano Svetislav Pesic.

A su alrededor, Alemania, campeona mundial, llega como bloque sólido pese a la ausencia de algunas piezas.

España defenderá su título con una nueva generación dirigida por Sergio Scariolo en su última gran cita. Grecia con Giannis y Francia pese a las bajas siguen en el radar, mientras que selecciones como Letonia, Turquía, Italia y Lituania sueñan con dar el golpe.

Campeones históricos y las últimas finales

El medallero del Eurobasket lo lidera la Unión Soviética, con 14 títulos, seguida de Yugoslavia con cinco. Entre las selecciones vigentes, la más laureada es España, que suma cuatro oros, incluida la edición más reciente en 2022. Lituania (tres), Serbia (tres) e Italia (dos) completan el grupo de campeones múltiples.

Las últimas cinco finales reflejan el dominio ibérico y la irrupción de nuevas potencias:

  • 2011 (Kaunas): España 98-85 Francia.
  • 2013 (Liubliana): Francia 80-66 Lituania.
  • 2015 (Lille): España 80-63 Lituania.
  • 2017 (Estambul): Eslovenia 93-85 Serbia.
  • 2022 (Berlín): España 88-76 Francia.

Con tres títulos en las últimas cuatro ediciones, España es el rival a batir, aunque Serbia, Grecia y Alemania llegan con plantillas dispuestas a escribir una nueva página en la historia.

El camino: grupos y fases

Por sexta edición consecutiva, el Eurobasket reúne a 24 selecciones, repartidas en cuatro grupos de seis equipos cada uno. Avanzan a octavos los cuatro mejores de cada zona.

  • Grupo A (Riga): Estonia, Portugal, Letonia, Turquía, República Checa y Serbia.
  • Grupo B (Tampere): Alemania, Finlandia, Gran Bretaña, Lituania, Montenegro y Suecia.
  • Grupo C (Limassol): Bosnia y Herzegovina, Chipre, España, Georgia, Grecia e Italia.
  • Grupo D (Katowice): Bélgica, Francia, Eslovenia, Islandia, Israel y Polonia.

La primera fase se disputará hasta el 4 de septiembre, mientras que las eliminatorias por las medallas se jugarán íntegramente en Riga: octavos (6 y 7), cuartos (9 y 10), semifinales (12) y la gran final el domingo 14 de septiembre.

Por Redacción Deportes

