Clasificación general final del Tour de Francia: ¿cómo quedaron los colombianos?

Nairo Quintana, segundo de derecha a izquierda, en el frente del pelotón que lideró el campeón de la carrera, Jonas Vingegaard. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

¡Se terminó el Tour de Francia 2022! Y contra todo pronóstico, el vencedor terminó siendo Jonas Vingegaard, que le ganó el pulso al gran favorito, Tadej Pogacar, sin llegar a la ronda gala, ni siquiera, como líder de su equipo.

El danés, que ya había sido subcampeón en 2021, tuvo que encabezar las filas del Jumbo-Visma tras las primeras etapas de la carrera, después de que Primoz Roglic se accidentó en las fracciones inaugurales.

Vingegaard asumió el reto sin miedo y con valentía atacó a Pogacar, que buscaba su tricampeonato y al final se quedó sin piernas para responder los ataque de su retador.

Segundo campeonato para Dinamarca en la carrera más importante del ciclismo mundial, tras el título que consiguió Bjarne Riis en 1996.

¿Cómo quedaron los colombianos en la general del Tour?

El mejor colombiano en la Grande Boucle fue Nairo Quintana, que se metió por sexta ocasión en el top-10 de la Ronda Gala, en la que quedó segundo en 2013 y 2015, y tercero en 2016.

En esta oportunidad, el corredor del Arkea terminó sexto, su mejor participación en la carrera después de 2016, a 17:24 del primer puesto de Vingegaard.

Por su parte, Rigoberto Urán terminó 26, a 1:47:57 del primer puesto, y Daniel Felipe Martínez, 30, a 2:00:36.

Sobre su participación en esta edición del Tour, el de Urrao se mostró muy critico y aseguró que: “El rendimiento fue muy normal. La valoración de este Tour de Francia fue un cero. Mala. No se lograron los objetivos; no se ganó una etapa, no se terminó en el Top-10. Soy el jefe de mí mismo, entonces puedo decir que no hice nada, aunque entregué todo”.

¿Cómo quedó la clasificación general final?

Tras el campeón Jonas Vingegaard, el segundo puesto quedó en manos de Tadej Pogacar, a tres minutos y 34 segundos. El podio lo cerró Geraint Thomas, a 8:13.

El top cinco lo completaron el francés David Gaudu y el ruso Aleksandr Vlasov. Tras el sexto puesto de Quintana, los 10 primeros de la clasificación los cerraron: Romain Bardet, Louis Meintjes, Alexey Lutsenko y Adam Yates.

