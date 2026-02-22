Publicidad

Clasificación general final del UAE Tour 2026: así les fue a los colombianos

Harold Tejada quedó a unos cuantos segundos de lograr un lugar en el podio que dominó el mexicano Isaac del Toro.

22 de febrero de 2026 - 04:09 p. m.
Harold Tejada (cent.), en el UAE Tour 2026.
Harold Tejada (cent.), en el UAE Tour 2026.
Foto: Astana, vía X
Harold Tejada rozó el podio en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos. El colombiano hizo una gran carrera a lo largo de la semana y llegó al día decisivo, el sábado, con opciones reales de meterse entre los tres mejores, pero no logró sostener su posición en la general y terminó cuarto, a solo once segundos del tercer lugar. Una diferencia mínima que deja sensaciones encontradas tras una actuación sólida en Abu Dabi.

El título quedó en manos del mexicano Isaac Del Toro, quien este domingo se consagró campeón tras una semana en la que fue protagonista.

El corredor de 22 años, vencedor de la primera etapa el lunes y de la jornada clave en la cima del Jebel Hafeet el sábado, se impuso en la clasificación general con 20 segundos de ventaja sobre el italiano Antonio Tiberi y 1:14 sobre el australiano Lucas Plapp. Del Toro sucede en el palmarés al esloveno Tadej Pogacar, su jefe de filas en el UAE, ausente en esta edición.

La última etapa se definió al esprint y fue para el italiano Jonathan Milan, quien firmó su tercera victoria al superar en la línea de meta al noruego Erlend Blikra y al australiano Sam Welsford.

En cuanto a los colombianos, Harold Tejada fue el mejor ubicado en la clasificación general, terminando en la cuarta posición a 1:25 del campeón. Más atrás aparecieron Sergio Higuita, en el puesto 33 a 7:41; Nairo Quintana, en la casilla 34 a 7:42; y Juan Sebastián Molano, en el lugar 93 a 33:04.

Tejada sostuvo la bandera nacional en la pelea por los puestos de honor, mientras que el resto del grupo cumplió en una carrera exigente, marcada por la montaña y los embalajes masivos.

