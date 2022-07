Colombia en el Tour de Francia 2022: más calidad que cantidad

🤍❤ Winner in 2020 and 2021, will @TamauPogi have a 3rd @maillotapois by the end of the Tour?



Who'll be the best climber?



🤍❤ Vainqueur en 2020 et 2021, @TamauPogi aura fort à faire dans la course au @maillotapois !



Qui sera le meilleur grimpeur du #TDF2022 ? pic.twitter.com/nQADhuVZYL