Colombia vs. Eslovenia, la rivalidad del Tour de Francia

Primoz Roglic asumió el liderato y Egan Bernal es segundo. Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Miguel Ángel López también están en el ‘Top 10’ de la carrera. Este lunes, jornada de descanso.

Terminó la primera semana de carrera en el Tour de Francia 2020 y se han cumplido la mayoría de los pronósticos. El único de los candidatos al título que ya no tiene opciones es Thibaut Pinot. Los demás, con altibajos, aún siguen en la pelea.

Para Colombia ha sido una carrera espectacular, pues sus cuatro apuestas están en el top 10 de la clasificación general, comandada desde ayer por el esloveno Primos Roglic, del equipo Jumbo-Visma.

Egan Bernal, campeón defensor, ha corrido con mucha inteligencia, guardando fuerzas para las dos semanas que faltan. No he tenido el respaldo que se esperaba de sus compañeros del Ineos Team, pero se ha sabido mover en los finales de etapa para no perder la rueda de sus rivales.

Nairo Quintana y Rigoberto Urán son quinto y sexto, respectivamente. Ambos apelan a su experiencia para dosificar energías y atacar en el momento preciso. Miguel Ángel Supermán López ocupa la novena casilla, ya a un minuto y quince segundos.

Por ahora, todo indica que la lucha por los tres lugares del podio en París está entre los eslovenos Roglic y Tadej Pogacar, quien perdió tiempo el viernes por un corte en el lote producto de los fuertes vientos, pero reaccionó atacando en las etapas de sábado y domingo; y nuestros escarabajos, quienes, luego del descanso de hoy y tres jornadas planas entre martes y jueves, tendrán posibilidades de recortar diferencias con las fracciones montañosas del fin de semana entrante.

De los otros colombianos en carrera, Esteban Chaves, Sergio Higuita y Hárold Tejada, han sido los más combativos, trabajando para sus respectivos líderes de equipo, mientras que Daniel Felipe Martínez, quien sufrió un par de caídas en las primeras etapas, espera recuperarse y buscar un triunfo de etapa más adelante, y Winner Anacona con Dayer Quintana estarán prestos a colaborarle a Nairo Quintana en un par de jornadas que el equipo Arkea considera claves.

Las esperanzas francesas recaen en Guillaume Martin y Romain Bardet, quienes sueñan con acabar con la sequía del pedalismo local, que no gana el Tour desde 1985, cuando Bernard Hinault se coronó en los Campos Elíseos.