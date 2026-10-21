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David Riaño, el panadero de Cómbita que escaló La Línea con los favoritos del Clásico RCN

David Sebastián Riaño, de Cómbita, es segundo en la clasificación sub-23 del Clásico RCN 2026. Antes de la etapa de La Línea habló de sus orígenes campesinos, de sus inicios sin apoyo y de su sueño de llegar a un equipo más grande.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra

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David Sebastián Riaño es de estatura baja y habla con una voz que obliga a acercarse. En la salida de Ibagué mientras se disponía a subirse a la presentación de los equipos, me le se le acerqué y le comenté que quiera hablar con él. Lo primero salió es un “sí, señor”, dicho con la cortesía de una persona respetuosa, que aprendió a tratar a cualquiera con respeto desde antes de comenzar a pedalear.

Lo que sigue no es desconfianza, sino sorpresa. No entiende bien por qué alguien querría contar su historia. A sus 21 años, con el número 73 en su…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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