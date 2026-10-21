David Riaño, el panadero de Cómbita que escaló La Línea con los favoritos del Clásico RCN

Lo que sigue no es desconfianza, sino sorpresa. No entiende bien por qué alguien querría contar su historia. A sus 21 años, con el número 73 en su…

David Sebastián Riaño es de estatura baja y habla con una voz que obliga a acercarse. En la salida de Ibagué mientras se disponía a subirse a la presentación de los equipos, me le se le acerqué y le comenté que quiera hablar con él. Lo primero salió es un “sí, señor”, dicho con la cortesía de una persona respetuosa, que aprendió a tratar a cualquiera con respeto desde antes de comenzar a pedalear.

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Lo que sigue no es desconfianza, sino sorpresa. No entiende bien por qué alguien querría contar su historia. A sus 21 años, con el número 73 en su espalda y la montaña más dura del Clásico RCN esperándolo minutos más tarde, la idea de que su vida pueda interesar le parece, más que halagadora, un poco apenante. Pero no se niega.

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Las primeras respuestas son cortas, medidas, casi de trámite. Después, poco a poco, el hielo cede. Basta una pregunta sobre su casa para que las frases se alarguen, la voz se afloje y el corredor tímido empiece a contar más de lo que le preguntan.

Sus padres son agricultores, y él creció trabajando con ellos en el campo. “De niño empezó ese amor por la bicicleta al ver los triunfos de Nairo en Europa”. Fue su hermano quien trajo el ciclismo a la casa. Cuando se retiró, le dejó los uniformes y la bicicleta. “Estamos jóvenes, ¿por qué no intentarlo?”.

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Que Nairo Quintana sea del mismo pueblo no lo agobia; lo usa como permiso. “Soy de Cómbita, también puedo llegar a donde llegó Nairo. ¿Por qué no luchar por ello?. En mis comienzos mucha gente del pueblo me colaboró para seguir adelante”.

El camino no fue fácil, y no lo adorna. “Al inicio de la carrera deportiva nadie quiere arriesgarse con uno”. Le tocó rebuscarse por sus propios medios la bicicleta, la indumentaria, los materiales. Solo cuando los resultados empezaron a llegar se abrió la puerta del equipo juvenil, y desde ahí se ha sostenido con el equipo Boyacá es para vivirla.

Foto: anderson b

Su primera victoria, la que le dio confianza para creer que tenía madera, fue en una válida en Pesca que terminaba en subida: se fue en una fuga y se le dio. Ese triunfo le dio una confianza especial para soñar con su carrera profesional.

Hoy vive del ciclismo, pero no ha soltado el oficio de barrio. En los días suaves o en los ciclos de descanso trabaja en una panadería: ayuda a hornear, limpia las latas, envuelve el pan, atiende. Explica por qué con una lógica casi doméstica. “En la panadería uno cambia el chip. Se ocupa de otras cosas como las cuentas”. Y eso, dice, ayuda a que el ciclismo, un deporte bastante duro, no lo aburra ni lo ahogue. Cuando el trabajo afloja, juega cartas con los señores que llegan y despeja la mente.

Ese mismo día llegó La Línea. La cuarta etapa del Clásico RCN iba de Ibagué a Sevilla y tenía en el medio el ascenso a los 3.265 metros sobre el nivel del mar, desde Cajamarca: más de 22 kilómetros con una pendiente media cercana al 6% y rampas finales que superan el 13%. Es uno de los puertos más emblemáticos de las carreteras colombianas. Desde el arranque de la jornada, el recorrido picaba para arriba y poco a poco la carretera colocó a cada uno en su lugar. El lugar de Riaño fue junto a los favoritos de la clasificación general.

David Sebastián Riaño, de Cómbita, es segundo en la clasificación sub-23 del Clásico RCN 2026. Antes de la etapa de La Línea habló de sus orígenes campesinos, de sus inicios sin apoyo y de su sueño de llegar a un equipo más grande. Foto: anderson b

El muchacho de la panadería no se quedó atrás y mostró la fuerza de sus piernas. Se mantuvo en el grupo de cabeza durante muchos kilómetros en una jornada de enorme desgaste. Cuando, entre los 15 y los 10 kilómetros finales, atacaron varios corredores, entre ellos Wilson Peña, Riaño no pudo seguir y se descolgó. Pero no se hundió y cruzó la meta décimo, en la que posiblemente sea la etapa reina de esta edición.

Fue como si la carretera hubiera dado la respuesta a la entrevista de la mañana. El joven que hablaba bajito había estado, durante buena parte del día, entre los más fuertes de la carrera.

El talento se asoma

Los números ya lo respaldaban. Ganó la Clásica de Aguazul. En la Vuelta a Colombia 2026 terminó 54.º en la clasificación general y octavo en la de jóvenes, dos resultados distintos que conviene no confundir, y que muestran a un corredor que sabe sostenerse con los mejores de su edad. En el Clásico RCN ocupa el segundo puesto de la clasificación sub-23 y se ubica en la casilla 16 de la clasificación general.

Lo que viene también lo tiene claro, y lo dijo antes de subir La Línea: esta será probablemente su última carrera con el equipo. Ahora se viene la preparación física, que quiere hacer de la mejor manera, y la esperanza de saltar a una escuadra más grande, con más oportunidades y un calendario más extenso.

En la salida de Ibagué, ante un desconocido, David Sebastián Riaño dijo “sí, señor” y no sabía muy bien qué contar. Horas después, en la montaña, no tuvo que expresarse con palabra: la carretera habló por él.

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