¿De dónde salió Matthew Brennan, el joven ciclista que brilla en la Vuelta a España?

Esa efectividad demoledora nació de una alianza de lujo. Van Aert, una de las mayores estrellas del ciclismo mundial, ejerció como su último…

Matthew James Brennan ha puesto su nombre en los libros de historia en La Vuelta a España 2026. El pedalista británico de 21 años fijó un récord histórico de juventud al sumar cinco etapas en una misma Gran Vuelta, igualando además el registro de John Degenkolb en su debut. Junto a dos fracciones de Wout van Aert, le dio al Team Visma | Lease a Bike un aplastante dominio de siete etapas en la competición.

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Esa efectividad demoledora nació de una alianza de lujo. Van Aert, una de las mayores estrellas del ciclismo mundial, ejerció como su último lanzador en las llegadas masivas. Sobre esa sincronía, su compañero aseguró que suelen apuntar a la última recta para ejecutar su plan y por lo pronto siempre les ha salido bien, pues Brennan sabe encontrar los espacios y darle rienda suelta a su explosividad en el mejor momento. Juntos, de hecho, comparten los dos primeros lugares de la clasificación por puntos.

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El joven británico ha valorado el rol que cumple Wout, a quien le reconoce un buen porcentaje de sus victorias: «Es algo increíble. Yo confié plenamente en Wout y seguí su rueda todo el camino. Es alucinante que un corredor de su nivel pueda ponerte en una posición tan perfecta en una llegada tan caótica». Esa sociedad ha tenido un andar casi perfecto. El responsable de ese casi es el francés Bryan Coquard (Cofidis), quien ganó una de las seis etapas planas de La Vuelta que se han disputado hasta ahora.

Y si nos vamos para atrás, aunque no mucho, encontraremos a Colombia en el camino del talentoso esprinter inglés. Antes de maravillar en la ruta, «The Binman» cimentó su talento en el velódromo. En el Mundial Júnior de pista 2023, celebrado en Cali, ganó la medalla de plata en scratch y se coronó campeón mundial tanto en Persecución Individual —con récord mundial júnior en el Velódromo Alcides Nieto Patiño— como en la prueba de Madison.

Los orígenes de Matthew Brennan

Nacido y criado en Darlington, en el condado de Durham, al noreste de Inglaterra, dio sus primeros pedalazos en salidas familiares y con el club local Stockton Wheelers. Creció admirando a su compatriota Mark Cavendish, máximo ganador de 55 etapas en grandes vueltas y eferente directo para todo esprinter.

Su versatilidad en la pista incluye también el título de campeón nacional élite británico de Derny. Tras formarse en el Fensham Howes-MAS Design, dio el salto al equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike en 2024, debutando en el WorldTour con triunfos de etapa en la Volta a Catalunya 2025. Poco a poco se alejó del maderamen peraltado para centrarse en la ruta.

El explosivo bienio 2025-2026 de Brennan incluye la general del Tour of Norway 2025, el GP de Denain, la Rund um Köln y victorias de etapa en Cataluña ((2 etapas), Romandía, Polonia, Burgos y el Tour Down Under. Además, conquistó en la presente temporada la Kuurne-Bruselas-Kuurne 2026, convirtiéndose en el primer británico en ganar esa semiclásica desde Mark Cavendish en 2015.

El Team Visma | Lease a Bike protegió de inmediato a su joya firmándolo hasta 2029. Su director Grischa Niermann declaró: «Creo que Matthew llegará a ganar un Monumento en el futuro. Es un supertalento y estamos convencidos de que se convertirá en un corredor de clase mundial. En la Kuurne-Bruselas-Kuurne corrió un esprint fantástico».

Lo que hace de Brennan un talento verdaderamente especial no es solo su velocidad pura, sino su capacidad para superar cotas intermedias y su lectura táctica. La formación técnica en la pista —como ocurrió con referentes del calibre de Cavendish o, en el ámbito local, Fernando Gaviria— resulta clave para desarrollar una potencia explosiva superior.

En la jornada de cierre de este domingo, el inglés saldrá a buscar su sexta victoria de etapa en el trazado final de La Vuelta. Antes, el pelotón deberá superar una fracción de media montaña y otra de alta exigencia, dos jornadas cruciales donde se terminarán de definir la clasificación general y las demás camisetas de la prueba.

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