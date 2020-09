El ciclista colombiano, que se despidió este domingo de sus posibilidades de revalidar su título en el Tour de Francia del año pasado, se mostró desconsolado y admitió que la pasó muy mal en la jornada con final en el duro Grand Colombier: “Perdí tres años de mi vida”.

Bernal se quedó rezagado del grupo de favoritos a falta de 13 km para la meta en el Grand Colombier y perdió 7:20 con respecto al esloveno Tadej Pogacar, vencedor de la etapa, y su compatriota Primoz Roglic, primero de la general, en la que el líder de Ineos se queda fuera incluso del Top 10 (es 13º a 8:25 del amarillo).

“He sufrido desde la primera subida, creo que he perdido unos tres años de mi vida en la etapa de hoy”, declaró Bernal a los periodistas en zona mixta tras cruzar la meta.

“Iba a tope esperando un milagro, pero claramente no pasó. Lo di todo, di lo mejor de mí y hay que aceptar cuando los otros están más fuertes. Simplemente no pude seguirlos”, añadió con deportividad.

Preguntado por las posibilidades de subir al podio en París, Bernal reconoció que “no creo que sea una opción, ni siquiera sé a cuánto tiempo llegué”.

“Ahora sólo quiero llegar al bus, descansar, ver lo que quiere el equipo y replantear la carrera”, agregó.

Bernal tampoco quiso justificar su rendimiento en la lesión de espalda que sufrió antes del Tour y que le obligó a retirarse en el Critérium del Dauphiné: “Obviamente no es la mejor forma de iniciar el Tour y he tenido dolor en todas las etapas, pero no me he quedado por eso”.

“No puedo echarle la culpa al dolor de espalda. Hoy fue más el dolor de piernas que el dolor de espalda”, concluyó.