Diego Camargo conquistó la etapa 9 y le recortó segundos al líder en la Vuelta

El corredor del Medellín-EPM intentó atacar en los últimos kilómetros del Alto del Vino, pero solo pudo recortarle 12 segundos a Rodrigo Contreras, quien se mantiene líder y saborea la victoria. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

La etapa 9 de la Vuelta a Colombia 2025 fue uno de los días más exigentes de la ronda. Fueron 217 kilómetros entre Alvarado (Tolima) y el imponente Alto del Vino, un recorrido que puso a prueba piernas, pulmones y cabeza. Con cuatro pasos montañosos, el último fuera de categoría, y altitudes que rozaron los 5.000 metros, muchos la catalogaron como la etapa reina de esta edición.

La fuga del día tuvo nombres conocidos en el ciclismo nacional: Javier Jamaica, Robigson Oyola, Luis Aguilar, Luis Oses, Bernardo Suaza, Juan Osorio, Juan Vallejo y Daniel Hoyos, entre otros. El grupo llegó a gozar de más de tres minutos y medio de ventaja, pero en la montaña la renta se evaporó rápido.

Desde atrás, el líder Rodrigo Contreras (NU Colombia) se mantenía vigilante, sin gastar un pedalazo de más, mientras su equipo controlaba el ritmo del pelotón. GW Erco Shimano también tomó cartas en el asunto, buscando la victoria parcial que todavía se les resiste en esta Vuelta.

En Villeta, la diferencia ya se había reducido a menos de un minuto. La subida final al Alto del Vino comenzó con NU Colombia al frente, pero pronto Oscar Fernández tomó la batuta para lanzar a Diego Camargo (Team Medellín). La maniobra tensó la cuerda, aunque el líder mantenía dos escuderos cerca.

A 18 km de meta, Kevin Castillo (Sistecrédito) probó suerte en solitario y alcanzó 45 segundos de ventaja. Sin embargo, el grupo de favoritos empezó a filtrar movimientos. Mauricio Zapata (GW Erco Shimano), líder Sub-23, atacó y provocó que solo quedaran en punta Contreras, Camargo, Juan Alba y Yeison Reyes.

Fue entonces, a tres kilómetros de la llegada, cuando Camargo jugó su carta. El boyacense se levantó sobre la bicicleta y se marchó decidido hacia la meta. Contreras no entró en pánico: su objetivo no era el triunfo de etapa, sino blindar el liderato. La diferencia no pasó de lo necesario y el alto del Vino coronó a Camargo como ganador, pero dejó a Contreras todavía firme en el amarillo, con 1:04 de ventaja sobre su rival.

La Vuelta a Colombia 2025 se decidirá este domingo con los 138 kilómetros entre Sopó y Bogotá. Con el terreno y la renta a favor, Rodrigo Contreras está a un paso de firmar su tercer título en la ronda nacional.

