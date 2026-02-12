Logo El Espectador
Diego Pescador, tras brillar en el Tour de Omán: “Estoy para correr en una grande”

Después de un año de adaptación en la élite, el de Armenia tuvo su primera gran carrera con Movistar Team.

Fernando Camilo Garzón
12 de febrero de 2026 - 05:38 p. m.
¡Diego Pescador, segundo en la clásica de Camp Morvedre! Nairo Quintana también destacó
Foto: Sprint Cycling
Diego Pescador confirmó en el Tour de Omán que ya no es solo una promesa. El de Armenia, de apenas 21 años, terminó octavo en la clasificación general —venía quinto antes de la última etapa— y se coronó campeón de los jóvenes, en una carrera que este miércoles ganó el italiano Christian Scaroni tras la exigente jornada final en ascenso.

Aunque Pescador cedió algunas posiciones en el cierre, su regularidad durante la semana y su temple en la montaña dejaron claro que está listo para asumir mayores responsabilidades en el Movistar Team.

En entrevista con el Diario AS, Pescador habló con madurez sobre su evolución. “Este año estoy incluso mejor de lo que me esperaba. Ya pagué mi experiencia el pasado año y ahora va todo en marcha. Es cierto que el calendario de la temporada anterior no fue muy apto para mí, para mis condiciones”, explicó el colombiano, convencido de que ahora tendrá más oportunidades en terrenos que potencien su escalada.

“Esta vez tendré un calendario más apto para dejarme ver en las escaladas, que es lo que mejor me va. Sé que tengo que mejorar en algunas cosas como el llano”, añadió, dejando ver que su ambición está puesta en las clasificaciones generales.

Esa ambición incluye, incluso, una gran vuelta. “Siempre he querido ser un corredor de clasificaciones generales. ¿Ir a una grande este año? Es una incógnita. ¿Si fuese por mí? Claro. Por supuesto. Me gustaría probar en una grande, ver cómo es el sufrimiento después del décimo día”, confesó.

Pescador, incluso con Nairo Quintana como tutor, vive un aprendizaje acelerado. En Omán dio un paso más: no solo ganó la camiseta de mejor joven, también confirmó que su crecimiento va en serio.

