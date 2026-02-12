Logo El Espectador
Falcao García habló después de darle el triunfo a Millonarios: “ahora es más fácil corregir”

El delantero habló con la prensa después del duelo en el que Millonarios consiguió su primer triunfo de la temporada.

Fernando Camilo Garzón
12 de febrero de 2026 - 12:35 p. m.
Radamel Falcao García, quien cumplió 40 años este martes, llegó a 12 goles con la camiseta de Millonarios.
Radamel Falcao García, quien cumplió 40 años este martes, llegó a 12 goles con la camiseta de Millonarios.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Radamel Falcao García celebró sus 40 años como mejor sabe hacerlo: con un gol decisivo. La victoria era más que necesaria para Millonarios.

El equipo embajador derrotó 1-0 a Águilas Doradas este miércoles en El Campín, por la sexta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, y consiguió su primer triunfo del semestre, justo en el estreno ganador de Fabián Bustos. El tanto del Tigre, de penalti, desató el desahogo en una noche tensa para el cuadro azul.

“Muy contento por la victoria, el esfuerzo de todo el equipo ha sido maravilloso, ante un rival trabajado. Gracias a Dios tenemos estos tres puntos en el campeonato, ahora es más fácil corregir y mejorar”, dijo Falcao en zona mixta, aún con la emoción del festejo reciente.

El delantero samario también se refirió al corto tiempo de trabajo que ha tenido el plantel bajo la dirección de Bustos. “No hemos tenido tiempo, hemos jugado cada 3 días. Quizá somos el único equipo que no ha tenido tantos días de recuperación como los demás y ahora nos toca volver a jugar el sábado. Más que todo hemos trabajado en pizarrón lo que él quiere, pero no hemos tenido el tiempo suficiente para poder entrenar todo lo que él quiere”, explicó sobre la adaptación a la nueva idea de juego.

En la primera parte, Millonarios asumió la iniciativa desde un 5-3-2 que le dio control, pero no claridad. Leonardo Castro y Rodrigo Contreras se acercaron al arco, y Andrés Llinás ganó de cabeza en un tiro de esquina que controló Iván Arboleda. Águilas respondió con remates lejanos y orden defensivo. El equipo bogotano tuvo la posesión, pero le faltó profundidad en el último cuarto.

El complemento cambió con el ingreso de Falcao tras el descanso. Al minuto 53, Javier Mena sujetó a Llinás dentro del área. El árbitro Luis Matorel, tras revisar el VAR, señaló penalti. El Tigre asumió la responsabilidad y al 56 venció a Arboleda con un cobro seguro, para firmar su gol número 12 con la camiseta azul y encaminar la primera victoria del semestre.

Con la ventaja, Millonarios retrocedió y sufrió. Águilas adelantó líneas y exigió a Diego Novoa, clave para sostener el cero, especialmente en el tramo final, cuando se jugaron siete minutos de adición. Bustos movió el banco para reforzar el mediocampo y la defensa, y el equipo resistió hasta el 90+7. Fue un triunfo apretado, trabajado y necesario, que le permite al embajador tomar aire y empezar a construir sobre una base más sólida.

