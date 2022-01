Egan Bernal es atendido en el piso. Foto: Archivo particular

Este lunes, mientras Egan Bernal entrenaba con sus compañeros del Ineos por las vías colombianas, se confirmó que el pedalista sufrió una fuerte caída tras un accidente con un bus mientras entrenaba en su bicicleta de contrarreloj con sus compañeros de equipo en la vía a Gachancipá.

A la espera de reportes oficiales, Bernal, que está siendo atendido por médicos, no estaría herido de gravedad. Y se asegura que, como no tenía la cabeza levantada debido a que estaba en la posición de crono, no vio el vehículo que tenía en frente.

El Team Ineos se encuentra entrenando en la altura en un campo de entrenamiento en las afueras de Bogotá con el ecuatoriano Richard Carapaz, los españoles Omar Fraile y Carlos Rodríguez, y los colombianos Daniel Martínez y Brandon Rivera.

No es la primera vez que el equipo británica tiene problemas en las carreteras del país, pues hace un par de semanas tuvieron un incidente con un conductor que se salió de su carril y por poco los atropella.

Esto ocurrió en el último entrenamiento del @INEOSGrenadiers en Colombia. Un auto rebasa justo antes de entrar a la curva y a pesar de la doble línea amarilla. Un imprudente se pudo llevar por delante a @RichardCarapazM, @Eganbernal o cualquier ciclista del mundo 😠 pic.twitter.com/SoeVrhWwJH — Santiago Guerrero (@guerrerosanti7) January 18, 2022

En noviembre pasado, las cámaras también captaron otro conductor que por poco arrolla a Egan Bernal.

Un automóvil casi atropella a Egan Bernal…🤬pic.twitter.com/3iA6PilVVj — América Store Colombia (@MegaStore_Co) November 14, 2021

En julio 2020, Nairo Quintana fue arrollado por otro conductor mientras entrenaba en Boyacá. Un accidente que comprometió toda su temporada y por la cual tuvo que pasar al quirófano.