Egan Bernal: “Creo que la recuperación va por buen camino”

Egan Bernal, ciclista colombiano del Ineos. Foto: Terumoto Fukuda

Egan Bernal sigue optimista con la recuperación que lleva a cabo en estos momentos en territorio europeo, debido al accidente que sufrió en enero, cuando se especulaba que podría terminar su carrera profesional. El ciclista colombiano se ha dejado ver en los últimos días entrenando con la compañía de su equipo, Ineos.

Bernal publicó en sus redes sociales una fotografía en la que escribió: “Tampoco soy médico, pero creo que la recuperación va por buen camino”.

Tampoco soy médico, pero creo que la recuperación va por buen camino 👌🏽 pic.twitter.com/c33Eu7QmHU — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 2, 2022

Pese a que el médico colombiano dio el aval para que retornara a los entrenamientos de manera progresiva, es su equipo, Ineos Grenadiers, el que tiene la decisión final sobre el regreso a las competiciones de Bernal.

Y no es para más, Bernal tras chocar con un bus en Gachancipá tuvo que ser varias veces intervenido quirúrgicamente, puesto que se quebró 20 huesos, once costillas, el fémur y la rótula. Como si no fuera suficiente, también se afectaron las vértebras T-5 y T-6, así como una fractura en la segunda vertebra cervical (C2), una fractura de pulgar, una perdida dental y perforación de ambos pulmones.

En definitiva, Bernal es una leyenda andante y se espera que su recuperación sea completa y efectiva para que pueda seguir enalteciendo el ciclismo colombiano.

