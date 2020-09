El ciclista colombiano, segundo en la clasificación general, habló de lo que será la llegada en Puy Mary.

El colombiano Egan Bernal (Ineos), defensor del título del Tour de Francia, vaticina ante la etapa de este viernes, con final inédito en Puy Mary, una verdadera batalla cuando la carrera arribe al macizo central y todo se incline.

“Hemos visto la etapa de este viernes, hicimos el reconocimiento y los dos últimos kilómetros son muy empinados y duros. Necesitamos llegar a punto lo más frescos que podamos y tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo porque seguro que habrá diferencias”.

El ciclista de Zipaquirá, de 23 años, destacó respecto a la duodécima jornada que, a pesar de que no tuvo trascendencia para la general, fue un día muy exigente para el grupo principal.

"No hubo batalla por la general. Todo el día estuvimos pensando en los segundos extra que había en la subida final. La escapada se mantuvo alejada, pero eso no quiere decir que no haya sido duro. Bora estaba tirando muy fuerte por Sagan y la lucha por el maillot verde. El viernes lo sentiremos en las piernas.