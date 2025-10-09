Logo El Espectador
Egan Bernal la rompió en Italia y consiguió un nuevo top-10 en la Gran Piemonte

El zipaquireño del Ineos fue protagonista en la clásica que se llevó el mexicano Isaac del Toro.

Fernando Camilo Garzón
09 de octubre de 2025 - 05:34 p. m.
Egan Bernal, protagonista de La Vuelta a España 2025.
Foto: La Vuelta, vía X
Egan Bernal volvió a demostrar su vigencia esta temporada en el ciclismo internacional con un nuevo top-10 en el Gran Piemonte 2025, disputado entre Dogliani y Acqui Terme, sobre 179 kilómetros.

El colombiano del INEOS Grenadiers finalizó en la novena posición, confirmando su gran momento en la recta final de la temporada europea.

La victoria fue para el mexicano Isaac Del Toro del UAE Team Emirates, quien completó la carrera en 4 horas, 8 minutos y 24 segundos, consolidando su impresionante año en el calendario internacional.

El suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling) y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl–Trek) completaron el podio, en una prueba marcada por el terreno quebrado y los constantes ataques en los kilómetros finales.

Con este resultado, Bernal empieza a cerrar su temporada, una en la que volvió a ganar una etapa en una grande, como La Vuelta a España, y reconfirmó su lugar en el ciclismo de élite.

