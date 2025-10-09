“Si me pasa algo que sea siendo DT de Boca”: la última petición de Russo

Miguel Ángel Russo, como entrenador de Boca Juniors en el Mundial de Clubes. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles en Buenos Aires, a los 69 años, luego de varias semanas con complicaciones de salud. En Argentina, este jueves, se conocieron nuevos detalles sobre sus últimos días como entrenador de Boca Juniors y la decisión de continuar al frente del equipo a pesar de su delicado estado.

El periodista Diego “Chavo” Fucks reveló que antes de asumir nuevamente en Boca, Juan Román Riquelme le consultó a Russo por su salud. El técnico le respondió: “Las cosas no están bien, pero si me va a pasar algo, que sea siendo el DT de Boca”. Riquelme respetó ese deseo y ambos acordaron iniciar la última etapa del DT.

La salud de Russo en sus últimos días

Russo había sido internado a principios de septiembre en el Hospital Fleni por un cuadro de deshidratación, y posteriormente trasladado al Instituto Fleming debido a una infección urinaria. En los últimos días, el club confirmó que el entrenador se encontraba bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado.

Su salud se había deteriorado progresivamente desde 2018, cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata mientras dirigía a Millonarios en Colombia.

“Con Millonarios dirigí las finales vs. Santa Fe. Dos días antes hice quimioterapia. Gritaba como loco bajo la lluvia. Mi oncólogo no entendía nada”, recordó años después.

Durante su carrera, Russo consiguió importantes títulos a nivel local e internacional. Su mayor logro fue la Copa Libertadores de 2007 con Boca Juniors, con Riquelme como figura principal. Además, ganó tres campeonatos del Nacional B (con Lanús, Estudiantes y Rosario Central) y tres títulos de Primera División: el Clausura 2005 con Vélez, la Superliga 2019-20 y la Copa de la Liga con Boca.

En el exterior, Russo dejó huella en el fútbol colombiano al conquistar la Liga 2017 y la Superliga 2018 con Millonarios, títulos que devolvieron protagonismo al club bogotano después de varios años sin campeonatos.

Román le cumplió el último deseo a Russo

El vínculo entre Russo y Riquelme se mantuvo intacto hasta el final. El actual presidente de Boca consideraba al técnico un referente y un hombre fundamental en la identidad futbolística del club. “Vamos juntos hasta el final”, habría dicho Román cuando Miguel le expresó su deseo de continuar en el cargo.

Russo se caracterizó por su bajo perfil, su capacidad para formar equipos competitivos y su serenidad incluso en los momentos más difíciles. Como jugador fue clave en Estudiantes de La Plata. Como DT, dirigió en clubes como Rosario Central, San Lorenzo, Racing, Vélez, Estudiantes, Lanús y Cerro Porteño, entre otros.

Su frase final, “Si me pasa algo, que sea siendo el DT de Boca”, resume la pasión con la que vivió el fútbol. Murió cumpliendo ese deseo, con la camiseta xeneize en el corazón y el respeto unánime del fútbol argentino y sudamericano.

Miguel, esperamos que sepas que vos también marcaste un después en nosotros. Para siempre en nuestros corazones 💙💛💙 pic.twitter.com/Exok5F5nAa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025

