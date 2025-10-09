Jugadores de Colombia forman este miércoles, en un partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre Colombia y Sudáfrica en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile). Foto: EFE - Benjamín Hernández

Colombia se reconcilió con el gol y eliminó este miércoles a Sudáfrica por 3-1 para meterse entre los ocho mejores del Mundial Sub-20 en Chile, donde el sábado enfrentará a España, una de las favoritas.

La Tricolor llegaba a octavos con una estadística preocupante, pues se clasificó a la segunda ronda como líder de su grupo, pero apenas convirtieron dos goles, pese a disparar 41 veces al arco.

Sin embargo, en el Estadio Fiscal en Talca, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago, se adelantaron rápidamente con un disparo del extremo Joel Canchimbo en el minuto 8.

Lo que parecía ser una tarde tranquila se empezó a complicar nada más empezar el segundo tiempo. Luego de un resbalón y mal control, el portero colombiano Jordan García derribó al delantero Siviwe Magidigidi y provocó un penalti.

El volante Mfundo Vilakazi falló el tiro, pero el cobro tuvo que repetirse porque el portero García se adelantó antes de atajar. En el segundo intento, el africano igualó el encuentro en el minuto 49.

Un desborde dentro del área le cayó al delantero Neiser Villarreal, que disparó mientras iba cayendo y puso por delante nuevamente a los colombianos en el 63.

El mismo Villarreal sentenció el partido en la última jugada tras un pase al vacío, para dar la tranquilidad a los sudamericanos.

¿Qué dijeron los protagonistas del partido?

“Era la victoria que estábamos buscando, con buen juego, con trabajo y ahora a pensar en España en los cuartos”, aseguró Villarreal tras la victoria.

Perea, que hizo una asistencia, también celebró la clasificación: “Hemos hecho un buen partido ante una gran selección y ahora nos espera un rival importante como España”.

Colombia vs. España en el Mundial Sub-20: hora, cuándo y dónde ver

Hora y fecha: sábado 11 de octubre a las 3:00 p.m.

TV: Gol Caracol, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

