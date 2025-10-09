Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Colombia vs. España en el Mundial Sub-20: hora, cuándo y dónde ver

La Tricolor derrotó a Sudáfrica en octavos y ahora se medirá en cuartos a La Roja, una de las favoritas al título juvenil.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
09 de octubre de 2025 - 01:26 p. m.
Jugadores de Colombia forman este miércoles, en un partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre Colombia y Sudáfrica en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile).
Jugadores de Colombia forman este miércoles, en un partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre Colombia y Sudáfrica en el estadio Fiscal de Talca, en Talca (Chile).
Foto: EFE - Benjamín Hernández
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia se reconcilió con el gol y eliminó este miércoles a Sudáfrica por 3-1 para meterse entre los ocho mejores del Mundial Sub-20 en Chile, donde el sábado enfrentará a España, una de las favoritas.

La Tricolor llegaba a octavos con una estadística preocupante, pues se clasificó a la segunda ronda como líder de su grupo, pero apenas convirtieron dos goles, pese a disparar 41 veces al arco.

Vínculos relacionados

El fútbol mundial llora la muerte de Miguel Ángel Russo: “leyenda y campeón”
Los campeones de Millonarios se despiden de Russo: “Tu liderazgo nos hizo creer”
Santa Fe se despidió de la Copa Libertadores Femenina con derrota ante Corinthians

Sin embargo, en el Estadio Fiscal en Talca, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago, se adelantaron rápidamente con un disparo del extremo Joel Canchimbo en el minuto 8.

Video Thumbnail

Lo que parecía ser una tarde tranquila se empezó a complicar nada más empezar el segundo tiempo. Luego de un resbalón y mal control, el portero colombiano Jordan García derribó al delantero Siviwe Magidigidi y provocó un penalti.

El volante Mfundo Vilakazi falló el tiro, pero el cobro tuvo que repetirse porque el portero García se adelantó antes de atajar. En el segundo intento, el africano igualó el encuentro en el minuto 49.

Un desborde dentro del área le cayó al delantero Neiser Villarreal, que disparó mientras iba cayendo y puso por delante nuevamente a los colombianos en el 63.

El mismo Villarreal sentenció el partido en la última jugada tras un pase al vacío, para dar la tranquilidad a los sudamericanos.

¿Qué dijeron los protagonistas del partido?

“Era la victoria que estábamos buscando, con buen juego, con trabajo y ahora a pensar en España en los cuartos”, aseguró Villarreal tras la victoria.

Perea, que hizo una asistencia, también celebró la clasificación: “Hemos hecho un buen partido ante una gran selección y ahora nos espera un rival importante como España”.

Colombia vs. España en el Mundial Sub-20: hora, cuándo y dónde ver

Hora y fecha: sábado 11 de octubre a las 3:00 p.m.

TV: Gol Caracol, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

colombia vs españa

colombia sub 20

mundial sub 20

copa mundial sub-20

colombia vs

gol caracol

colombia sub-20 vs. españa sub-20

colombia sub 20 vs

seleccion colombia sub 20

colombia

colombia sub 20 hoy

gol caracol en vivo

colombia vs españa sub 20

colombia hoy

colombia españa

partido colombia sub 20

sub 20

partido de colombia hoy

colombia sub-20

partido de colombia sub 20

partido colombia hoy

partido colombia

seleccion colombia

españa sub 20

partido de colombia hoy en vivo caracol

partido sub-20 colombia hoy

partido de colombia

colombia hoy sub 20

sub 20 mundial

colombia sub20

néiser villarreal

colombia vs sub 20

neyser villarreal

partido de colombia hoy sub-20

dónde mirar colombia sub-20 contra españa sub-20

mundial sub20

sub 20 colombia

selección colombia sub 20

colombia partidos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.