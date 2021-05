El líder del Giro habló en el segundo día de descanso y de cara a lo que resta de la competencia.

Último día de descanso del Giro de Italia2021. En Canazei hace un frío que reconforta, pero que acusa al uso de chaqueta. Antes de atender a los medios, Egan Bernal pide la suya y empieza a responder en español, luego en inglés.

Lo hace con tranquilidad, y la transmite a quienes lo escuchan a través de la videoconferencia. En época de pandemia ya no es posible ir a los hoteles de concentración, y la interacción con los ciclistas es poca, la permitida.

Estas fueron las respuestas más destacadas del ciclista colombiano que está a cinco días de quedarse con la camiseta rosa y de convertirse en el segundo ciclista de nuestro país en quedarse con el trofeo Senza Fine.

¿Cómo va el dolor de espalda?

No voy a mentir: todavía hay momentos en los que me duele, más que todo a la salida, o a la mitad de las etapas. Ahí siento venir la molestia, una carga en la zona del glúteo y en la espalda baja. Pero, bueno, lo sigo manejando con fisioterapia y ya. Creo que aguantará para el resto del Giro, pues no es un dolor exagerado.

¿Qué nos puede contar de su preparación para el Giro?

Estuvo bien teniendo en cuenta todos los problemas físicos que me quedaron del Tour del año pasado. Se intentó hacer lo mejor, no sé si fue la preparación ideal, pero se hizo de una manera muy responsable. Tengo que agradecerle a mi entrenador que fue el que interpretó mis sensaciones, movió cargas y me llevó por el camino. No es fácil tener que parar unos días cuando sabes que tienes una gran vuelta encima

¿Con este gran nival qué opina de su participación en los próximos Juegos Olímpicos?

No estoy muy seguro si voy a ir o no. El Giro es una carrera que genera mucho desgaste y puede que vaya a salir muy cansado. Y arrastrando una lesión. No sé si sea la mejor idea ir a seguir forzando. Tengo claro que sí estaré es para darlo todo, pero si no me siento a tope es mejor hacerme a un lado. No descarto los olímpicos, pero será complicado que vaya.

Alberto Contador dice que ve posible que usted gane en una temporada Giro y Tour. ¿Qué opina de eso? ¿Le gustaría ir a Francia?

Creo es muy complicado. Al menos este año no será, pues el equipo ya tiene una buena nómina y se están preparando a tope para tener una gran presentación. Por ahora prefiero enfocarme en lo que queda del Giro y pensar en la segunda parte de la temporada, para hacer la Vuelta.

Ahora sí, con tan pocas etapas por disputar, ¿se siente cómodo con la ventaja que tiene antes de la crono en Milán?

Bueno, son casi dos minutos y medio, una buena diferencia. Creo que si todo sigue normal y no pasa nada diferente podría conservar la camiseta. Espero mantener esa ventaja el próximo domingo.