Egan Bernal presentó ‘Cycla’, su nuevo centro de experiencias para ciclistas

El ciclista colombiano Egan Bernal (izq) y el empresario Camilo Reina, socios fundadores de Cycla. Foto: Cortesía

Cerca del ascenso a Patios, en el norte de Bogotá, el ciclista zipaquireño Egan Bernal, en sociedad con el empresario Camilo Reina, abrió este martes las puertas de Cycla, un centro de experiencias pensado para ciclistas aficionados y en formación.

“Aunque suene cliché es así, de ciclistas para ciclistas, uniendo mi parte de profesional con la de Camilo como aficionado y su visión de empresario”, comenta Egan, quien afirma que su iniciativa ha sido concebida en suplir las necesidades de todo tipo de pedalistas.

Este proyecto, que es una nueva etapa de Bernal —campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021— como empresario, constará de una inversión de medio millón de dólares en los próximos dos años.

Egan conoció a su socio Reina hace poco más de cuatro años, cuando este último era vicepresidente de mercadeo en Almacenes Éxito para una colaboración. Allí nació una amistad y empezaron a montar en bicicleta juntos. Luego surgió la idea de montar algo en esa pasión que compartían.

Cycla es un centro de experiencias que queda ubicado en la Calle 84 con Séptima, cerca del ascenso a Patios, uno de los puntos de encuentro más importantes para los ciclistas aficionados de la capital colombiana. “Este miércoles me voy para Europa y no me quiero ir porque quiero ver como evoluciona esto”, comentó Bernal.

“Yo tengo la bendición de ser socio de Egan en una proyecto que junta mi pasión como ciclista recreativo, por de alguna manera hacer del ciclismo un estilo de vida. Es la primera entrega de un proyecto empresarial de nosotros dos”, destaca Reina.

Para Bernal Cycla es 100% ciclismo, pensada no necesariamente en los pedalistas que recorren 100 kilómetros a la semana, sino también en aquellos que quieren untarse de esa cultura ciclística. Aseguró que “cuando uno hace las cosas con amor salen bien y esto lo estamos haciendo con mucha pasión”.

En este proyecto convergen una extensa variedad de marcas de bicicletas y elementos de ciclismo, tanto para el experimentado como para el novato, así como un taller de mantenimiento ágil. En la sede también habrá charlas, café y se organizarán rodadas en un marco de comunidad.

“Este proceso empezó antes del Tour de Francia del año pasado y montando en la carretera hablábamos con ciclistas. Les preguntábamos ‘¿oiga, a usted qué le gustaría?’ e hicieron referencia a cosas conocidas y fuimos extrapolando ideas porque no encontrábamos en Bogotá un sitio para reunirse, tomarse un café y salir a montar”, subrayó Reina.

Cycla tiene una estrategia de sostenibilidad. Montaron un sistema de reutilización de agua en su taller de bicicletas y también le apuestan a reducir la basura que generan los ciclistas, como los empaques de geles o barras energéticas, para trabajar de la mano con recicladores y disponer ese material de una manera amigable con el medio ambiente.

