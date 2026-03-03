Egan Bernal recibió importante nominación en los Premios Laureus 2026: listado completo

El ciclista colombiano está presente en la categoría Regreso del Año de la prestigiosa gala del deporte mundial. Foto: Gran Fondo El Origen x Egan

Cuatro años después de uno de los momentos más duros de su carrera, Egan Bernal vuelve a ser reconocido en la escena mundial del deporte. El ciclista colombiano fue incluido entre los nominados al premio Regreso del Año en los Laureus World Sports Awards 2026, un reconocimiento que exalta a los deportistas que superan las adversidades y regresan al nivel más alto de competencia.

La distinción llega tras una historia de superación que marcó al país. En enero de 2022, Bernal sufrió un grave accidente al chocar contra un bus en Gachancipá. Las dudas sobre su futuro deportivo fueron inevitables. Sin embargo, el zipaquireño emprendió un proceso de recuperación y volvió a ser protagonista en el World Tour durante el 2025. Su regreso tuvo un mayor sabor tras la victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España.

La competencia en la categoría

En el apartado de Regreso del Año, Bernal comparte la nominación con figuras de talla internacional. Entre ellas aparece el británico Simon Yates, campeón del Giro de Italia 2025 y uno de los favoritos para quedarse con el galardón.

La lista la completan la tenista Amanda Anisimova, el golfista Rory McIlroy, la atleta venezolana Yulimar Rojas y la futbolista inglesa Leah Williamson.

Madrid, sede de la gala 2026

La ceremonia de los Laureus se celebrará nuevamente en Madrid. La capital española acogerá la gala el 20 de abril de 2026 en el emblemático Palacio de Cibeles, escenario donde se reunirán las principales figuras del deporte mundial.

Las principales categorías de los Laureus 2026

Deportista del Año (hombres)

Carlos Alcaraz (tenis)

Ousmane Dembélé (fútbol)

Mondo Duplantis (atletismo)

Marc Márquez (motociclismo)

Tadej Pogačar (ciclismo)

Jannik Sinner (tenis)

Deportista del Año (mujeres)

Aitana Bonmatí (fútbol)

Melissa Jefferson-Wooden (atletismo)

Faith Kipyegon (atletismo)

Katie Ledecky (natación)

Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo)

Aryna Sabalenka (tenis)

Equipo del Año

Selección femenina de Inglaterra (fútbol)

Equipo de Europa de la Ryder Cup (golf)

Equipo femenino de críquet de India

McLaren Mastercard Formula 1 Team (automovilismo)

Oklahoma City Thunder (baloncesto)

Paris Saint-Germain (fútbol)

Revelación del Año

Désiré Doué (fútbol)

João Fonseca (tenis)

Shai Gilgeous-Alexander (baloncesto)

Luke Littler (dardos)

Lando Norris (automovilismo)

Yu Zidi (natación)

Regreso del Año

Amanda Anisimova (tenis)

Egan Bernal (ciclismo)

Rory McIlroy (golf)

Yulimar Rojas (atletismo)

Leah Williamson (fútbol)

Simon Yates (ciclismo)

Deportista con Discapacidad del Año

Gabriel Araújo (Para natación)

Simone Barlaam (Para natación)

Catherine Debrunner (Para atletismo)

Kelsey Diclaudio (Para hockey sobre hielo)

Kiara Rodríguez (Para atletismo)

David Kratochvíl (Para natación)

