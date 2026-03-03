Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo el partido por Copa Sudamericana

Verdolagas y Embajadores se juegan el partido más importante en lo que va del año y todo por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
03 de marzo de 2026 - 01:31 p. m.
Radamel Falcao García durante el compromiso entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-I.
Radamel Falcao García durante el compromiso entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-I.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Atlético Nacional y Millonarios se juegan el partido más importante del año. A pesar de ser solo una fase previa de la Copa Sudamericana, perder o ganar puede reconfigurar toda la temporada para ambos, además de que no se puede obviar la enorme rivalidad que existe entre las dos instituciones.

Con sus herramientas, tanto Nacional como Millonarios intentarán escribir su nombre en la fase de grupos de este torneo internacional, pero para eso será necesario derrotar a su eterno rival. Un partido que no solo enfrenta dos camisetas emblemáticas del FPC, sino también dos formas distintas de ver el fútbol.

Vínculos relacionados

Inter de Bogotá no para de sorprender, presentó a un exjugador de la Premier League
Deportes Tolima aterrizó a Atlético Nacional y lo venció por la mínima en la Liga Betplay
Millonarios goleó 5-1 a Deportivo Pereira y se prepara para su duelo por Copa Sudamericana

¿Cómo llega Atlético Nacional?

El Verde de la Montaña viene de su segunda derrota en la Liga Betplay 2026-I. Aun así, el conjunto Verdolaga marcha firme en el campeonato colombiano siendo uno de los ocho clasificados con dos partidos menos.

Eso sí, la caída 1-0 ante Deportes Tolima en Ibagué no fue bien vista por los hinchas antiqueños que no ven el mismo rendimiento de su equipo cuando el rival le arrebata la posesión del balón. Ya le había pasado contra Cali.

No obstante, el favorito en este encuentro por Copa Sudamericana es Atlético Nacional. Su amplia nómina lo hace dar el paso al frente. Además, tiene un rendimiento superior a Millonarios tanto en puntos como en goles.

¿Cómo llega Millonarios?

El Ballet Azul viene de anotarle cinco goles de Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Fue una victoria que el Embajador necesitaba para ganar confianza, sumar puntos y goles en la Liga Betplay.

Otro punto importante es que Millonarios tuvo tres días más de descanso que su rival de este miércoles. El partido Millos vs. Pereira fue el jueves 26 de febrero, mientras que el último duelo de Nacional fue el domingo 1 de marzo.

Habrá que esperar si esto resulta siendo una ventaja para el cuadro bogotano y más importante cómo jugará la escuadra albiazul en la ciudad de la eterna primavera donde ha perdido tan solo un partido en los últimos ocho años.

Historial entre Atlético Nacional y Millonarios

Aunque el partido más recordado entre Verdes y Azules en el plano internacional es la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores de 1989, ambos equipos se han enfrentado 16 veces en el ámbito continental.

Seis partidos fueron por la Libertadores, ocho por Copa Merconorte, incluida una final que ganó Nacional, y solamente dos por Copa Sudamericana. Estos fueron en la edición de 2007 en la que Millonarios eliminó al equipo paisa.

En resumen, de 16 duelos internacionales entre los dos clubes más ganadores de Colombia, cuatro cayeron del lado de Atlético Nacional, incluyendo la eliminación de 1989, seis terminaron en empate y seis fueron favorables a Millos.

Hora y dónde ver en vivo Nacional vs. Millonarios

  • Fecha: miércoles 4 de marzo de 2026
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia
  • Hora: 7:30 p.m.
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Copa Sudamericana

Atlético Nacional

Millonarios

Nacional

Millos

Atlético Nacional vs. Millonarios

Nacional vs. Millonarios

Nacional vs. Millos

Millonarios vs. Atlético Nacional

Millonarios vs. Nacional

Millos vs. Nacional

Atlético Nacional hoy

Atlético Nacional hora

Nacional hoy

Nacional hora

Millonarios hoy

Millonarios hora

Millos hoy

Millos hora

Nacional vs. Millonarios hoy

Nacional vs. Millonarios hora

a qué hora es Nacional vs. Millonarios

a qué hora juegan Nacional vs. Millonarios

Millonarios vs. Nacional hoy

Millonarios vs. Nacional hora

a qué hora es Millonarios vs. Nacional

a qué hora juegan Millonarios vs. Nacional

Atlético Nacional vs

Nacional vs

Millonarios vs

Millos vs

Atlético Nacional - Millonarios

Nacional - Millonarios

Nacional - Millos

Millonarios - Atlético Nacional

Millonarios - Nacional

Millos - Nacional

Radamel Falcao García

Falcao

historial entre Atlético Nacional y Millonarios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.