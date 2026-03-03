Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo el partido por Copa Sudamericana

Radamel Falcao García durante el compromiso entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín de Bogotá por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-I. Foto: El Espectador - José Vargas

Atlético Nacional y Millonarios se juegan el partido más importante del año. A pesar de ser solo una fase previa de la Copa Sudamericana, perder o ganar puede reconfigurar toda la temporada para ambos, además de que no se puede obviar la enorme rivalidad que existe entre las dos instituciones.

Con sus herramientas, tanto Nacional como Millonarios intentarán escribir su nombre en la fase de grupos de este torneo internacional, pero para eso será necesario derrotar a su eterno rival. Un partido que no solo enfrenta dos camisetas emblemáticas del FPC, sino también dos formas distintas de ver el fútbol.

¿Cómo llega Atlético Nacional?

El Verde de la Montaña viene de su segunda derrota en la Liga Betplay 2026-I. Aun así, el conjunto Verdolaga marcha firme en el campeonato colombiano siendo uno de los ocho clasificados con dos partidos menos.

Eso sí, la caída 1-0 ante Deportes Tolima en Ibagué no fue bien vista por los hinchas antiqueños que no ven el mismo rendimiento de su equipo cuando el rival le arrebata la posesión del balón. Ya le había pasado contra Cali.

No obstante, el favorito en este encuentro por Copa Sudamericana es Atlético Nacional. Su amplia nómina lo hace dar el paso al frente. Además, tiene un rendimiento superior a Millonarios tanto en puntos como en goles.

¿Cómo llega Millonarios?

El Ballet Azul viene de anotarle cinco goles de Deportivo Pereira en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Fue una victoria que el Embajador necesitaba para ganar confianza, sumar puntos y goles en la Liga Betplay.

Otro punto importante es que Millonarios tuvo tres días más de descanso que su rival de este miércoles. El partido Millos vs. Pereira fue el jueves 26 de febrero, mientras que el último duelo de Nacional fue el domingo 1 de marzo.

Habrá que esperar si esto resulta siendo una ventaja para el cuadro bogotano y más importante cómo jugará la escuadra albiazul en la ciudad de la eterna primavera donde ha perdido tan solo un partido en los últimos ocho años.

Historial entre Atlético Nacional y Millonarios

Aunque el partido más recordado entre Verdes y Azules en el plano internacional es la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores de 1989, ambos equipos se han enfrentado 16 veces en el ámbito continental.

Seis partidos fueron por la Libertadores, ocho por Copa Merconorte, incluida una final que ganó Nacional, y solamente dos por Copa Sudamericana. Estos fueron en la edición de 2007 en la que Millonarios eliminó al equipo paisa.

En resumen, de 16 duelos internacionales entre los dos clubes más ganadores de Colombia, cuatro cayeron del lado de Atlético Nacional, incluyendo la eliminación de 1989, seis terminaron en empate y seis fueron favorables a Millos.

Hora y dónde ver en vivo Nacional vs. Millonarios

Fecha : miércoles 4 de marzo de 2026

Lugar : estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia

Hora : 7:30 p.m.

Canal: ESPN y Disney+ Premium

